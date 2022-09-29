В Харьковской области за сутки задержано около 40 человек. Их проверяют на сотрудничество с оккупантами

Правоохранители в полном объеме вернулись в Балаклейский, Купянский, Изюмский, Золочевский, Липецкий, Волчанский, Чугуевский и Великобурлукский районы, говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в освобожденных населенных пунктах задержано около 40 человек. Их проверяют на причастность к диверсионно-разведывательным группам и к проведению пропагандистской деятельности, информирует ГУНП.
Продолжаются работы по обследованию и разминированию деоккупированных территорий. На 28 сентября изъято 17,5 тыс. взрывоопасных предметов, уничтожено – около 900, написали в Нацполиции.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов. В Харьковской области по состоянию на 27 сентября от россиян освободили 454 населенных пункта.
Под контролем оккупантов, по информации ОВА, остается около 6% территории региона.
На освобожденных территориях украинские правоохранители начали задерживать коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами. В частности, 20 сентября Государственное бюро расследований сообщило, что в Волчанске и Купянске задержаны украинцы, которые помогали оккупантам. 23 сентября СБУ заявила о задержании в Харьковской области двух жителей Купянска, которые по идейным соображениям стали "полицейскими", и вице-мэра Волчанска, ранее объявленной в розыск по подозрению в государственной измене.