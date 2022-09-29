В Харьковской области за сутки задержано около 40 человек. Их проверяют на сотрудничество с оккупантами

Правоохранители в полном объеме вернулись в Балаклейский, Купянский, Изюмский, Золочевский, Липецкий, Волчанский, Чугуевский и Великобурлукский районы, говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в освобожденных населенных пунктах задержано около 40 человек. Их проверяют на причастность к диверсионно-разведывательным группам и к проведению пропагандистской деятельности, информирует ГУНП.

Продолжаются работы по обследованию и разминированию деоккупированных территорий. На 28 сентября изъято 17,5 тыс. взрывоопасных предметов, уничтожено – около 900, написали в Нацполиции.