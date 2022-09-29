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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки задержано около 40 человек. Их проверяют на сотрудничество с оккупантами

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Национальная полиция вернулась в деоккупированные районы Харьковской области
Национальная полиция вернулась в деоккупированные районы Харьковской области
Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Национальная полиция возобновила работу на 8 направлениях деоккупации в Харьковской области, об этом региональное управление Нацполиции 29 сентября сообщило в Telegram.

Правоохранители в полном объеме вернулись в  Балаклейский, Купянский, Изюмский, Золочевский, Липецкий, Волчанский, Чугуевский и Великобурлукский районы, говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в освобожденных населенных пунктах задержано около 40 человек. Их проверяют на причастность к диверсионно-разведывательным группам и к проведению пропагандистской деятельности, информирует ГУНП.

Продолжаются работы по обследованию и разминированию деоккупированных территорий. На  28 сентября изъято 17,5 тыс. взрывоопасных предметов, уничтожено – около 900, написали в Нацполиции.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов. В Харьковской области по состоянию на 27 сентября от россиян освободили 454 населенных пункта.

Под контролем оккупантов, по информации ОВА, остается около 6% территории региона.

На освобожденных территориях украинские правоохранители начали задерживать коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами. В частности, 20 сентября Государственное бюро расследований сообщило, что в Волчанске и Купянске задержаны украинцы, которые помогали оккупантам. 23 сентября СБУ заявила о задержании в Харьковской области двух жителей Купянска, которые по идейным соображениям стали "полицейскими", и вице-мэра Волчанска, ранее объявленной в розыск по подозрению в государственной измене.

Теги: Харьковская область, война России против Украины, Национальная полиция, подозрение, деоккупация
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