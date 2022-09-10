За трое суток ВСУ уничтожили самолетов, вертолетов, беспилотников и ракет оккупантов на $157,5 млн – Воздушные силы ВСУ

"Одна из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении России – это, безусловно, крылатая ракета Х-101. Так вот, шесть Х-101 противник выпустил по Украине 5 сентября (пять из них сбиты ПВО Воздушных сил). Примерная стоимость Х-101 – $13 млн за единицу. 13 х 6 = $78 млн", – говорится в сообщении.

Также ВСУ уничтожили:

две управляемые авиационные ракеты Х-59 – $600 тыс;

два ударных вертолета Ка-52 на $32,4 млн и ударный вертолет Ми-24 ($12,5 млн);

воинами Десантно-штурмовых войск уничтожены три штурмовика Су-25 на сумму $33 млн;

10 беспилотников оперативно-тактического уровня типа "Орлан-10" – $1 млн.

"В российских "мухосрансках" должны знать, почему живут так плохо, почему большинство страны не газифицировано, почему нет дорог, почему до сих пор живут в деревянных бараках и ходят в туалет на улицу. Потому что танки, самолеты, ракеты, вертолеты, а еще – роскошные дворцы путинской банды и сотни миллиардов украденных денег на счетах олигархов вместо экономического развития страны! Все – под соусом победоносия, пропаганды и… десятков тысяч смертей "асвабадителей"! Противовоздушная оборона продолжает работать на победу. Воздушные силы и ПВО всех сил обороны Украины уничтожают оккупантов как в небе, так и на земле", – заявили в командовании ВС ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)