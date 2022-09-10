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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За трое суток ВСУ уничтожили самолетов, вертолетов, беспилотников и ракет оккупантов на $157,5 млн – Воздушные силы ВСУ

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ВСУ сбили три российских Су-25
ВСУ сбили три российских Су-25
Фото: EPA

Украинские военные за трое суток уничтожили российских воздушных целей на $157,5 млн. Об этом 10 сентября в Facebook сообщил пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Одна из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении России – это, безусловно, крылатая ракета Х-101. Так вот, шесть Х-101 противник выпустил по Украине 5 сентября (пять из них сбиты ПВО Воздушных сил). Примерная стоимость Х-101 – $13 млн за единицу. 13 х 6 = $78 млн", – говорится в сообщении.

Также ВСУ уничтожили:

  • две управляемые авиационные ракеты Х-59 – $600 тыс;
  • два ударных вертолета Ка-52 на $32,4 млн и ударный вертолет Ми-24 ($12,5 млн);
  • воинами Десантно-штурмовых войск уничтожены три штурмовика Су-25 на сумму $33 млн;
  • 10 беспилотников оперативно-тактического уровня типа "Орлан-10" – $1 млн.

"В российских "мухосрансках" должны знать, почему живут так плохо, почему большинство страны не газифицировано, почему нет дорог, почему до сих пор живут в деревянных бараках и ходят в туалет на улицу. Потому что танки, самолеты, ракеты, вертолеты, а еще – роскошные дворцы путинской банды и сотни миллиардов украденных денег на счетах олигархов вместо экономического развития страны! Все – под соусом победоносия, пропаганды и… десятков тысяч смертей "асвабадителей"! Противовоздушная оборона продолжает работать на победу. Воздушные силы и ПВО всех сил обороны Украины уничтожают оккупантов как в небе, так и на земле", – заявили в командовании ВС ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid05tdat6yGVXVUHcbHLeZnQxVxhPWNozbospmtPApH7XQamjb4QuuyBcySZszLRfP7l

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 10 сентября, потери российских оккупантов составили около 52 250 военных2136 танков, 239 самолетов, 212 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: самолет, вертолет, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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