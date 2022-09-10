За трое суток ВСУ уничтожили самолетов, вертолетов, беспилотников и ракет оккупантов на $157,5 млн – Воздушные силы ВСУ

"Одна из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении России – это, безусловно, крылатая ракета Х-101. Так вот, шесть Х-101 противник выпустил по Украине 5 сентября (пять из них сбиты ПВО Воздушных сил). Примерная стоимость Х-101 – $13 млн за единицу. 13 х 6 = $78 млн", – говорится в сообщении.
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"В российских "мухосрансках" должны знать, почему живут так плохо, почему большинство страны не газифицировано, почему нет дорог, почему до сих пор живут в деревянных бараках и ходят в туалет на улицу. Потому что танки, самолеты, ракеты, вертолеты, а еще – роскошные дворцы путинской банды и сотни миллиардов украденных денег на счетах олигархов вместо экономического развития страны! Все – под соусом победоносия, пропаганды и… десятков тысяч смертей "асвабадителей"! Противовоздушная оборона продолжает работать на победу. Воздушные силы и ПВО всех сил обороны Украины уничтожают оккупантов как в небе, так и на земле", – заявили в командовании ВС ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 10 сентября, потери российских оккупантов составили около 52 250 военных, 2136 танков, 239 самолетов, 212 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".