Заместитель мэра Мариуполя: Я лично слышал, как мэру Бойченко приказали уехать из города

Михаил Когут: Мэр позвонил по телефону, объяснил ситуацию, и мы решили, что я как первый заместитель буду организовывать работу внутри города, а Вадим Сергеевич – извне Фото: 0629.com.ua

"Была личная опасность для городского головы. Я лично слышал, как Вадим Бойченко получил приказ от начальника областной военной администрации Павла Кириленко уехать. 25 февраля вечером он уехал, 26 февраля вернулся, мы с ним встречались. Затем вечером 26 февраля он снова уехал и должен был вернуться 27-го, но он не смог вернуться. Попал под обстрелы. И его не пустили в город. Мэр позвонил по телефону, объяснил ситуацию, и мы решили, что я как первый заместитель буду организовывать работу внутри города, а Вадим Сергеевич – извне", – заявил Когут.

По его словам, с введением военного положения задачи мэра сужены были центральными и областными властями и военными.

"Каждое утро мы собирались – все коммунальные службы, волонтеры, военные – и координировали работу: что нужно, кому, в каком районе, какие задачи. Надо было решать, куда везти раненых, куда эвакуировать оставшихся без жилья. Социальные службы готовили наборы пищи для таких людей, потому что у них уже не было никаких запасов. Где ставить бочки с водой для людей, в какие места. На Левобережье мы быстро перестали ездить. Военные нас не пускали туда. И мы просто выдавали им горючее, а они уже сами довозили в больницу, в большие хранилища, чтобы там могли продолжать работу", – рассказал заместитель мэра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)