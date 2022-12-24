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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заместитель мэра Мариуполя: Я лично слышал, как мэру Бойченко приказали уехать из города

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Михаил Когут: Мэр позвонил по телефону, объяснил ситуацию, и мы решили, что я как первый заместитель буду организовывать работу внутри города, а Вадим Сергеевич извне
Михаил Когут: Мэр позвонил по телефону, объяснил ситуацию, и мы решили, что я как первый заместитель буду организовывать работу внутри города, а Вадим Сергеевич – извне
Фото: 0629.com.ua

В начале войны в Мариуполь вошли вражеские диверсионно-разведывательные группы и мэр Вадим Бойченко получил приказ от военной администрации уехать из города на ночь, но больше он не смог вернуться. Об этом заявил заместитель мэра Мариуполя Михаил Когут в интервью порталу 0629.

"Была личная опасность для городского головы. Я лично слышал, как Вадим Бойченко получил приказ от начальника областной военной администрации Павла Кириленко уехать. 25 февраля вечером он уехал, 26 февраля вернулся, мы с ним встречались. Затем вечером 26 февраля он снова уехал и должен был вернуться 27-го, но он не смог вернуться. Попал под обстрелы. И его не пустили в город. Мэр позвонил по телефону, объяснил ситуацию, и мы решили, что я как первый заместитель буду организовывать работу внутри города, а Вадим Сергеевич – извне", – заявил Когут.

По его словам, с введением военного положения задачи мэра сужены были центральными и областными властями и военными.

"Каждое утро мы собирались – все коммунальные службы, волонтеры, военные – и координировали работу: что нужно, кому, в каком районе, какие задачи. Надо было решать, куда везти раненых, куда эвакуировать оставшихся без жилья. Социальные службы готовили наборы пищи для таких людей, потому что у них уже не было никаких запасов. Где ставить бочки с водой для людей, в какие места. На Левобережье мы быстро перестали ездить. Военные нас не пускали туда. И мы просто выдавали им горючее, а они уже сами довозили в больницу, в большие хранилища, чтобы там могли продолжать работу", – рассказал заместитель мэра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Мариуполь, война России против Украины, Вадим Бойченко
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