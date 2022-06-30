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Зеленский если хочет обратиться к кому-то, делает это публично – Никифоров о "послании" Путину

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Никифоров прокомментировал слова президента Индонезии, который сказал, что передал Путину послание от Зеленского (на фото)
Никифоров прокомментировал слова президента Индонезии, который сказал, что передал Путину послание от Зеленского (на фото)
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде" не подтвердил, что Зеленский передал послание президенту РФ Владимиру Путину.

Президент Индонезии Джоко Видодо, который 29 июня встречался с Зеленским в Киеве, сегодня после переговоров с главой Кремля в Москве заявил, что передал российскому лидеру послание от Зеленского. 

"Хотя внешняя ситуация еще очень сложная, важно продвигаться в мирном урегулировании, а также открыть диалог. Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", – сказал Видодо. 

Других деталей он не привел. 

Никифоров в комментарии "Украинской правде" рассказал, о чем говорили Зеленский и Видодо. 

"Индонезия – один из крупнейших импортеров пшеницы из Украины, поэтому блокирование украинских портов было основной темой на переговорах президентов в Киеве. Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она будет отвечать за продовольственный кризис, который может образоваться, если срочно не разблокировать украинские порты. Именно об этом Владимир Зеленский в подробностях рассказал Джоко Видодо. Что касается каких-либо посланий, то президент Украины если хочет к кому-то обратиться, то делает это публично в своих ежедневных обращениях", – сказал он.

Контекст:

29 июня состоялся первый в истории визит президента Индонезии в Украину. Видодо посетил освобожденный в начале апреля от российских оккупантов Ирпень под Киевом и встретился с Зеленским

Индонезия осенью будет принимать саммит "Большой двадцатки". На него пригласили и Путина, и Зеленского. Оба приняли приглашения, но пока неясно, это будет личное участие или по видеосвязи. 

Зеленский вчера говорил, что участие Украины "будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита".

В Кремле говорят, что Путина пригласили лично приехать, но западные лидеры, в частности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сомневаются, что глава Кремля посетит саммит.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, экспорт, Владимир Зеленский, пшеница, Джоко Видодо, Сергей Никифоров, зерно
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