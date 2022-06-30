Зеленский если хочет обратиться к кому-то, делает это публично – Никифоров о "послании" Путину

Никифоров прокомментировал слова президента Индонезии, который сказал, что передал Путину послание от Зеленского (на фото) Фото: ЕРА

Президент Индонезии Джоко Видодо, который 29 июня встречался с Зеленским в Киеве, сегодня после переговоров с главой Кремля в Москве заявил, что передал российскому лидеру послание от Зеленского.

"Хотя внешняя ситуация еще очень сложная, важно продвигаться в мирном урегулировании, а также открыть диалог. Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", – сказал Видодо.

Других деталей он не привел.

Никифоров в комментарии "Украинской правде" рассказал, о чем говорили Зеленский и Видодо.

"Индонезия – один из крупнейших импортеров пшеницы из Украины, поэтому блокирование украинских портов было основной темой на переговорах президентов в Киеве. Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она будет отвечать за продовольственный кризис, который может образоваться, если срочно не разблокировать украинские порты. Именно об этом Владимир Зеленский в подробностях рассказал Джоко Видодо. Что касается каких-либо посланий, то президент Украины если хочет к кому-то обратиться, то делает это публично в своих ежедневных обращениях", – сказал он.