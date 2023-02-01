Зеленский: Можем с уверенностью говорить, что способны преодолеть российскую агрессию на украинской земле

"Мы боремся каждый день, чтобы защитить наших людей, наши границы и ценности. Сейчас мы можем с уверенностью говорить, что способны преодолеть российскую агрессию на украинской земле", – написал президент.
Он также опубликовал подборку снимков украинских фотографов, на которых изображены последствия российских обстрелов и украинские военные во время службы.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.