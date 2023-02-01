Зеленский: Можем с уверенностью говорить, что способны преодолеть российскую агрессию на украинской земле

"Мы боремся каждый день, чтобы защитить наших людей, наши границы и ценности. Сейчас мы можем с уверенностью говорить, что способны преодолеть российскую агрессию на украинской земле", – написал президент.

Он также опубликовал подборку снимков украинских фотографов, на которых изображены последствия российских обстрелов и украинские военные во время службы.