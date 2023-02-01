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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Можем с уверенностью говорить, что способны преодолеть российскую агрессию на украинской земле

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Зеленский опубликовал очередную подборку кадров о войне РФ против Украины
Зеленский опубликовал очередную подборку кадров о войне РФ против Украины
Фото: president.gov.ua

Украина продолжает ежедневную борьбу за своих людей и ценности, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он написал в Facebook.

"Мы боремся каждый день, чтобы защитить наших людей, наши границы и ценности. Сейчас мы можем с уверенностью говорить, что способны преодолеть российскую агрессию на украинской земле", – написал президент.

Он также опубликовал подборку снимков украинских фотографов, на которых изображены последствия российских обстрелов и украинские военные во время службы. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0gUgbU9qeTkK2eSyWRTtaFghoxaUkoH2qqDB7T73WFNPWc1xMSjJ93f7rzexU2HsFl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Теги: Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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