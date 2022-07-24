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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Настанет день, когда ракеты потеряют для оккупантов смысл

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Зеленский отметил, что часть ракет украинские силы ПВО сбивают
Зеленский отметил, что часть ракет украинские силы ПВО сбивают
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украина будет продолжать добиваться передачи современных систем противовоздушной обороны для противостояния российской агрессии. Об этом в видеообращении по итогам 23 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский, ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Мы достигли за эти почти пять месяцев настолько масштабной и дипломатической поддержки для Украины, что Россия не сможет этому ничего противопоставить. Настанет день, когда и ракеты потеряют для оккупантов смысл", – сказал президент.

Он отметил, что сейчас удается сбивать часть ракет.

"Цель – сбивать каждую. И мы будем делать все необходимое, чтобы все же получить современные и эффективные системы противовоздушной обороны. Наша цель. Государство-террорист ежедневно поставляет новые аргументы для этого", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Зеленского на утро 13 июля, Россия выпустила по Украине около 3 тыс. ракет, часть из них сбили силы ПВО.

Российские оккупанты обстреливают украинские объекты ежедневно. В частности, 23 июля они стреляли по Одессе, Николаеву, Кропивницкому.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, ПВО, вторжение, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, дипломаты, президент, ракета, российские оккупанты
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