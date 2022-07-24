Зеленский: Настанет день, когда ракеты потеряют для оккупантов смысл

"Мы достигли за эти почти пять месяцев настолько масштабной и дипломатической поддержки для Украины, что Россия не сможет этому ничего противопоставить. Настанет день, когда и ракеты потеряют для оккупантов смысл", – сказал президент.

Он отметил, что сейчас удается сбивать часть ракет.

"Цель – сбивать каждую. И мы будем делать все необходимое, чтобы все же получить современные и эффективные системы противовоздушной обороны. Наша цель. Государство-террорист ежедневно поставляет новые аргументы для этого", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)