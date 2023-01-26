Зеленский о погибших в Украине российских оккупантах: Они умерли из-за амбиций одного человека

"Как отец я не понимаю, как можно отпускать своего ребенка, понимая, что он умрет, пытаясь взять то, что ему не принадлежит", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о количестве российских молодых людей, которых отправляют на смерть.
По его словам, отпуская своих детей на войну, российские родители делают их преступниками.
"Это убийство. Это не самооборона. Это убийство, умышленное убийство. Если они станут военнопленными, им придется взять на себя ответственность за свои действия или, в любом случае, они предстанут перед судом, перед богом. Но они остались здесь, умерли молодыми на нашей земле из-за амбиций президента Путина, всего одного человека", – сказал Зеленский.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Российские оккупанты ведут наступательные действия на трех направлениях на Донбассе, сообщил 25 января Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Большие потери оккупанты несут на бахмутском направлении, отмечается в сообщении.
По данным на 26 января, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 123 860 российских оккупантов.