Зеленский о погибших в Украине российских оккупантах: Они умерли из-за амбиций одного человека

Зеленский высказался о россиянах, которые идут на войну в Украину Фото: president.gov.ua

"Как отец я не понимаю, как можно отпускать своего ребенка, понимая, что он умрет, пытаясь взять то, что ему не принадлежит", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о количестве российских молодых людей, которых отправляют на смерть.

По его словам, отпуская своих детей на войну, российские родители делают их преступниками.

"Это убийство. Это не самооборона. Это убийство, умышленное убийство. Если они станут военнопленными, им придется взять на себя ответственность за свои действия или, в любом случае, они предстанут перед судом, перед богом. Но они остались здесь, умерли молодыми на нашей земле из-за амбиций президента Путина, всего одного человека", – сказал Зеленский.