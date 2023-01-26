Зеленский рассказал, когда прекратится война в Украине

"Для меня приоритетом номер один являются люди. Поэтому я не хочу воевать на территории России. Я просто хочу, чтобы они [россияне] как можно быстрее прекратили войну", – заявил он.

По словам Зеленского, российские оккупанты должны как можно скорее покинуть Украину.

"Я могу вам точно сказать: если они покинут нашу территорию, война прекратится", – подчеркнул президент.