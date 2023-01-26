Зеленский рассказал, когда прекратится война в Украине

"Для меня приоритетом номер один являются люди. Поэтому я не хочу воевать на территории России. Я просто хочу, чтобы они [россияне] как можно быстрее прекратили войну", – заявил он.
По словам Зеленского, российские оккупанты должны как можно скорее покинуть Украину.
"Я могу вам точно сказать: если они покинут нашу территорию, война прекратится", – подчеркнул президент.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.