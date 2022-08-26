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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о России: Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24 февраля

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Зеленский: Будем давить на террористов на всех фронтах. За каждый обстрел будет ответ оккупантам
Зеленский: Будем давить на террористов на всех фронтах. За каждый обстрел будет ответ оккупантам
Фото: president.gov.ua

Россия устроила много кризисов и катастроф как Украине, так и всему миру, но наибольшую катастрофу терпит она сама, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал 25 августа в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

"Россия подготовила и нашему государству, и Европе, и миру много проблем, кризисов и катастроф. Но наибольшую катастрофу все же терпит она сама, само государство-террорист. Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24 февраля, и как бы они ни пытались остаться на плаву, у них это не получится", – заявил президент.

По его оценке, Украина сейчас находится в таких обстоятельствах, когда уже ясно, что враг не достигнет своих целей, но еще нужны время и усилия, чтобы Россия проиграла. Украина должна выдержать это время и приложить все необходимые усилия вместе с партнерами.

"Будем давить на террористов на всех фронтах – на передовом, на политическом фронте, в экономических вопросах, в информационной сфере. За каждый обстрел будет ответ оккупантам. За Орехов – будет. За Чаплино – будет. За Шепетовку – будет, за Миргород, Харьков, Мариуполь, города Донбасса, всех остальных, по кому бьют российские военные, – будет им ответ", – пообещал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала открытое вторжение в Украину 24 февраля. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган" и "Смерч", наносит авиаудары.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Теги: Россия, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины
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