Зеленский о России: Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24 февраля

Зеленский: Будем давить на террористов на всех фронтах. За каждый обстрел будет ответ оккупантам Фото: president.gov.ua

"Россия подготовила и нашему государству, и Европе, и миру много проблем, кризисов и катастроф. Но наибольшую катастрофу все же терпит она сама, само государство-террорист. Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24 февраля, и как бы они ни пытались остаться на плаву, у них это не получится", – заявил президент.

По его оценке, Украина сейчас находится в таких обстоятельствах, когда уже ясно, что враг не достигнет своих целей, но еще нужны время и усилия, чтобы Россия проиграла. Украина должна выдержать это время и приложить все необходимые усилия вместе с партнерами.

"Будем давить на террористов на всех фронтах – на передовом, на политическом фронте, в экономических вопросах, в информационной сфере. За каждый обстрел будет ответ оккупантам. За Орехов – будет. За Чаплино – будет. За Шепетовку – будет, за Миргород, Харьков, Мариуполь, города Донбасса, всех остальных, по кому бьют российские военные, – будет им ответ", – пообещал Зеленский.

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