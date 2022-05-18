Зеленский подписал закон о соцзащите политзаключенных и членов их семей

"Этот закон – для защиты всех тех обычных мирных, гражданских людей, кто подвергся репрессиям от оккупантов и кто был захвачен ими в плен. Этот закон, в частности, и для Наримана Джелялова и многих других, кто в Крыму, в своем родном доме, был лишен чужестранцами свободы. Для тех, кого содержат в тюрьмах на полуострове, и тех, кто вывезен в Россию. Этот закон для родных и близких всех пленников Кремля – в Донецке, Луганске, во всех районах, и в Крыму. Для всех, кто подвергся издевательствам от врага. Это помощь и защита. И мы обязательно восстановим справедливость", – сказал Зеленский.

Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

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