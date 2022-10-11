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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел телефонный разговор с премьером Австралии

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Зеленский: Свободный мир един в поддержке Украины и в противодействии агрессору!
Зеленский: Свободный мир един в поддержке Украины и в противодействии агрессору!
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Об этом он сообщил в Twitter 11 октября.

Президент назвал разговор "плодотворным".

"Проинформировал о ракетном терроре со стороны РФ. Отметил важность помощи Австралии в области безопасности и призвал ее усиливать. Свободный мир един в поддержке Украины и в противодействии агрессору!" – написал Зеленский.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Австралия ввела санкции против РФ, а также предоставила Украине финансовуюгуманитарную и военную помощь.

Сообщалось, в частности, о поставках шести легких буксированных гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасов, а также 20 бронеавтомобилей Bushmaster и четырех бронетранспортеров M113AS4.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Австралия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Энтони Альбанезе
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