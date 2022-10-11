Зеленский провел телефонный разговор с премьером Австралии

Президент назвал разговор "плодотворным".
"Проинформировал о ракетном терроре со стороны РФ. Отметил важность помощи Австралии в области безопасности и призвал ее усиливать. Свободный мир един в поддержке Украины и в противодействии агрессору!" – написал Зеленский.
Провів плідну розмову з Прем’єр-міністром * @AlboMP. Поінформував про ракетний терор з боку РФ. Відзначив важливість безпекової допомоги * й закликав її посилювати. Вільний світ єдиний у підтримці * та в протидії агресору!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2022
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Австралия ввела санкции против РФ, а также предоставила Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь.
Сообщалось, в частности, о поставках шести легких буксированных гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасов, а также 20 бронеавтомобилей Bushmaster и четырех бронетранспортеров M113AS4.