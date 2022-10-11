Зеленский провел телефонный разговор с премьером Австралии

Зеленский: Свободный мир един в поддержке Украины и в противодействии агрессору! Фото: EPA

Президент назвал разговор "плодотворным".

"Проинформировал о ракетном терроре со стороны РФ. Отметил важность помощи Австралии в области безопасности и призвал ее усиливать. Свободный мир един в поддержке Украины и в противодействии агрессору!" – написал Зеленский.