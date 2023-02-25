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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия должна проиграть в Украине

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Зеленский: Мы сделаем нашу формулу мира основой новой безопасности всех в Европе и каждого в мире, кто ценит жизнь
Зеленский: Мы сделаем нашу формулу мира основой новой безопасности всех в Европе и каждого в мире, кто ценит жизнь
Фото: EPA

Россия должна проиграть войну против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля в обращении к участникам международного форума в Каунасе (Литва), текст опубликовала его пресс-служба.

"Россия должна проиграть в Украине. Российский реваншизм должен навсегда забыть о Киеве и Вильнюсе, о Кишиневе и Варшаве, о наших братьях в Латвии и Эстонии, в Грузии и в любой другой стране, которой угрожают российские убийцы", – заявил президент.

Он поблагодарил Литву за помощь Украине. 

По словам Зеленского, он верит, что уже в 2023 году "мы можем добавить к нашей с вами истории еще одну веху: нашу с вами общую победу в войне против общего врага".

Президент также напомнил о предложенной им украинской формуле мира.

"Украинская формула мира – это 10 пунктов, дающих именно такие гарантии. Это очевидно необходимые пункты безопасности. Это очевидно необходимая деоккупация Украины. И это очевидно необходимая справедливость для всех, кто пострадал от российской агрессии. Ни одному человеку на земле больше никогда не должны угрожать голод и радиационные катастрофы, агрессия и террор, разрушение энергетики и блекаут международного права, депортации и экоциды. Россия несет все это своей агрессией. Мы уберем все это. Наши героические воины это сделают. Наше сотрудничество с вами и со всем миром это сделает. Наша формула мира это сделает. И, как следствие, мы сделаем нашу формулу мира основой новой безопасности всех в Европе и каждого в мире, кто ценит жизнь", – заявил он.

Контекст:

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

22 февраля 2022 года Украина представила на заседании Генассамблеи ООН проект этой резолюции "О принципах Устава ООН, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Россия всеми силами старается сорвать принятие резолюции.

К документу были поданы две поправки, обе – Беларусью. Минск предлагал исключить из текста слова "полномасштабное вторжение в Украину", заменить фразу "агрессия Российской Федерации против Украины" на "военные действия в Украине" и внести в резолюцию пункт с призывом к мирным переговорам и об отказе от поставок оружия в зону конфликта. Поправки приняты не были.

23 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая, помимо прочего, требует от России вывести войска из Украины, проголосовало 141 государство из 193 стран – членов ООН (при необходимых для принятия решения 2/3 голосов). 32 страны воздержались, семь – Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея, Мали, Никарагуа, Эритрея – проголосовали против.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Литва, Владимир Зеленский, война России против Украины
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