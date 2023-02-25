Зеленский: Россия должна проиграть в Украине

Зеленский: Мы сделаем нашу формулу мира основой новой безопасности всех в Европе и каждого в мире, кто ценит жизнь Фото: EPA

"Россия должна проиграть в Украине. Российский реваншизм должен навсегда забыть о Киеве и Вильнюсе, о Кишиневе и Варшаве, о наших братьях в Латвии и Эстонии, в Грузии и в любой другой стране, которой угрожают российские убийцы", – заявил президент.

Он поблагодарил Литву за помощь Украине.

По словам Зеленского, он верит, что уже в 2023 году "мы можем добавить к нашей с вами истории еще одну веху: нашу с вами общую победу в войне против общего врага".

Президент также напомнил о предложенной им украинской формуле мира.

"Украинская формула мира – это 10 пунктов, дающих именно такие гарантии. Это очевидно необходимые пункты безопасности. Это очевидно необходимая деоккупация Украины. И это очевидно необходимая справедливость для всех, кто пострадал от российской агрессии. Ни одному человеку на земле больше никогда не должны угрожать голод и радиационные катастрофы, агрессия и террор, разрушение энергетики и блекаут международного права, депортации и экоциды. Россия несет все это своей агрессией. Мы уберем все это. Наши героические воины это сделают. Наше сотрудничество с вами и со всем миром это сделает. Наша формула мира это сделает. И, как следствие, мы сделаем нашу формулу мира основой новой безопасности всех в Европе и каждого в мире, кто ценит жизнь", – заявил он.