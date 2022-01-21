Зеленский: Я хотел поговорить с Россией по-соседски, но не был готов предать свою страну. По мнению россиян, я оказался крепким орешком

Зеленский встречался с Путиным лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата Фото: ЕРА

"Я хотел по-соседски поговорить [с Россией], чтобы сказать: да, у нас идет война, но давайте быстро все исправим. Однако я не был готов предать свою страну. Я прекрасно понимаю, что, по их мнению, я оказался сильным человеком – крепким орешком. Орешком, который трудно расколоть, как говорят в Украине", – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что он и его предшественники не были готовы к войне против РФ.

"Я сделаю все, что потребуется. Я не боюсь трудностей. С точки зрения войны, я думаю, ни один президент Украины не был готов к войне с Россией. Но мы тем не менее готовы", – резюмировал Зеленский.