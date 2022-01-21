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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Я хотел поговорить с Россией по-соседски, но не был готов предать свою страну. По мнению россиян, я оказался крепким орешком

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Зеленский встречался с Путиным лично только раз в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата
Зеленский встречался с Путиным лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 20 января интервью The Washington Post заявил, что не был готов предавать интересы своей страны на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Донбассе.

"Я хотел по-соседски поговорить [с Россией], чтобы сказать: да, у нас идет война, но давайте быстро все исправим. Однако я не был готов предать свою страну. Я прекрасно понимаю, что, по их мнению, я оказался сильным человеком – крепким орешком. Орешком, который трудно расколоть, как говорят в Украине", – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что он и его предшественники не были готовы к войне против РФ.

"Я сделаю все, что потребуется. Я не боюсь трудностей. С точки зрения войны, я думаю, ни один президент Украины не был готов к войне с Россией. Но мы тем не менее готовы", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

20 декабря пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сказал, что встреча Путина и Зеленского не готовится, а от Киева не поступало "никаких конкретных предложений".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский, война на Донбассе
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