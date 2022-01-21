Зеленский: Путин не молод, он должен думать, что оставит после себя, потому что наши земли все равно вернутся к нам

Зеленский: У меня много российских друзей и знакомых, которые сожалеют о случившемся Фото: president.gov.ua

"Путин не молод (президенту РФ 69 лет. – "ГОРДОН"), и я думаю, он должен думать о том, что оставит после себя. Если он отберет территорию Украины, это будет временная победа одного народа над другим. У меня много российских друзей и знакомых, которые сожалеют о случившемся. Наши земли вернутся к нам. В 2014 году мы были друзьями, теперь мы воюем друг с другом. Думаю, у Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании, сесть за стол и найти компромисс", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина не смирится с российской оккупацией Крыма.