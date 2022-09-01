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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Если россияне нанесут удар по центру принятия решений в Украине, вполне возможно, что США ответят так же

 
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Жданов: Вооружение западных стран прекрасно позволяет совершить воздушную прогулку до Москвы и обратно
Жданов: Вооружение западных стран прекрасно позволяет совершить воздушную прогулку до Москвы и обратно
Скриншот: uatv.ua

Российские оккупанты не наносят удары по центрам принятий решений в Украине, поскольку опасаются ответной реакции со стороны западных стран. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"[Если] нанести удар по центру принятия решений, как они обещают, – вполне возможно, что те же Соединенные Штаты могут точно так же ответить. Тем более, что вооружение западных стран прекрасно позволяет совершить, допустим, воздушную прогулку до Москвы и обратно", – сказал Жданов. 

Он предположил, что российская система противовоздушной обороны не сможет среагировать, если американские истребители-бомбардировщики F-35 в стелс-режиме (то есть в режиме невидимки) "прогуляются по воздушному пространству России".

Жданов считает, что оккупанты не наносят частые удары по Киеву, где находится высшее политическое и военное руководство Украины, по нескольким причинам. Для авиации город недостижим, "потому что он в глубине".

"Второй момент: под Киевом ПВО работает. Его надо прикрывать, потому что это большой транспортный узел. Ну и еще один момент: если начнут рушить Киев, тогда рушатся скрепы, рушится идеология этой войны. Они же хотели Киев взять как "мать городов русских" и переписать историю: сделать, что эта "альма-матер" родила такую могучую и великую Российскую империю. А если они разнесут город, то что останется от той идеологии, которую они пытаются натянуть на то, что есть сегодня?" – объяснил эксперт. 

Он также предположил, что "и для Российской Федерации есть какие-то нормы и правила ведения войн".

"На День Независимости, в принципе, ракетные удары были, но такие... 190 тревог было, 200 самолетовылетов, а ракет выпустили шесть или восемь всего-навсего. В России тоже понимают, что если бы они нанесли удар по Киеву в День Независимости, то они бы стали притчей во языцех всего мира как страна-агрессор", – сказал Жданов.

Гордон уточнил, действительно ли это волнует страну-агрессора. 

"Ну не скажите. Есть же какая-то перспектива. Если преступления в других городах – они могут все это скрыть и просто [действовать] по принципу "победителей не судят", то здесь объяснить как бы свое преступление будет практически невозможно. Тем более здесь [накануне Дня Независимости] был [президент ПольшиАнджей Дуда, еще кто-то приезжал из политиков", – сказал эксперт.  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Сегодня идет 190-й день войны. 

В апреле украинская армия вытеснила оккупантов из северных областей, сейчас самые активные боевые действия идут на юге и востоке Украины. 

Россия неоднократно угрожала нанести удары по центрам принятия решений в Украине, в частности, в апреле и июне. 2 июня бывший президент РФ, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что РФ нанесет удары по центрам принятия решений в Украине, если Украина будет применять переданное США вооружение для обстрелов территории РФ. Среди таких центров он назвал Министерство обороны и Генштаб ВСУ.

В Офисе президента Украины ответили, что "возможности по России у нас прекрасны". "То, что мы их пока не используем… Любая война имеет степень эскалации, хотите эскалировать – давайте", – сказал советник ОПУ Алексей Арестович. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, США, Дмитрий Гордон, Украина, война, Москва, ПВО, День Независимости, истребители, Анджей Дуда, война России против Украины, F-35, Олег Жданов, русский мир, российские оккупанты
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