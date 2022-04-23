Жданов: Обстрелы украинских городов будут продолжаться до последнего дня войны

Для обстрелов Украины России хватит ракет до завершения войны, считают в Офисе президента Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Единственное, чем мы можем это остановить, – это если США проголосуют закон о ленд-лизе и в рамках ленд-лиза мы попросим у них что-то по более серьезное, более современное типа [зенитно-ракетного комплекса] Patriot или типа противоракетного комплекса THAAD американской разработки", – сказал Жданов.

Гордон уточнил, могут ли США поставить Украине ЗРК Patriot.

"Если это будет действительно ленд-лиз, тогда номенклатура вооружений не имеет значения. Она будет согласовываться со страной-поставщиком в рамках заявки. То есть ленд-лиз открывает нам окно… в плане получения даже современных образцов вооружения", – отметил эксперт.

По словам Жданова, это был бы ответ на вопрос о закрытии неба над Украиной.

"Дело в том, что комплекс С-300 был лучшей разработкой Советского Союза, но Советского Союза. Если он может сбивать самолет до 200 км, то ракету он сбивает на расстоянии 60 км всего лишь. То есть представьте, какую плотность надо создать, чтобы закрыть небо Украины от ракет", – подчеркнул он.

Жданов считает, что система ПВО "Железный купол", которую производят в Израиле, могла бы защитить Харьков от обстрелов российской артиллерии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube