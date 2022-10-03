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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: У меня нет ощущения, что война закончится в ближайшие месяцы. Нам надо готовиться к весенней кампании, а может быть, и к летней

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Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля
Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины отвоюют у российской армии свою территорию, заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил, есть ли у эксперта сегодня уверенность, что будут отвоеваны все украинские территории включительно с Донбассом и Крымом и Украина закончит "победоносно эту проклятую войну".

"Да. У меня такая уверенность есть", – ответил Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ему также был задан вопрос, есть ли у него "ощущения, что эта война может закончиться в ближайшие месяц-два".

"Нет, такого ощущения у меня нет. Такое ощущение у меня может появиться, когда я буду знать, что идут эшелоны [с Запада] и то вооружение, о котором мы с вами говорили в начале, идет сотнями единиц в Украину. Вот тогда у меня может быть такое ощущение. А пока я соглашусь с [главнокомандующим ВСУ] генералом [Валерием] Залужным, что нам надо готовиться и к весенней кампании, а может быть, и к летней", – объяснил Жданов.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, президент России Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных регионов Украины, осенью идет контрнаступление ВСУ на юге и на востоке.

По состоянию на 3 октября оккупационная армия потеряла в Украине убитыми, по данным Генштаба ВСУ, 60 430 человек личного состава.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, оружие, армия, война, оккупация, Вооруженные силы Украины, вооружение, вторжение, война России против Украины, Олег Жданов, российские оккупанты
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