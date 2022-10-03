Жданов: У меня нет ощущения, что война закончится в ближайшие месяцы. Нам надо готовиться к весенней кампании, а может быть, и к летней

Журналист спросил, есть ли у эксперта сегодня уверенность, что будут отвоеваны все украинские территории включительно с Донбассом и Крымом и Украина закончит "победоносно эту проклятую войну".
"Да. У меня такая уверенность есть", – ответил Жданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ему также был задан вопрос, есть ли у него "ощущения, что эта война может закончиться в ближайшие месяц-два".
"Нет, такого ощущения у меня нет. Такое ощущение у меня может появиться, когда я буду знать, что идут эшелоны [с Запада] и то вооружение, о котором мы с вами говорили в начале, идет сотнями единиц в Украину. Вот тогда у меня может быть такое ощущение. А пока я соглашусь с [главнокомандующим ВСУ] генералом [Валерием] Залужным, что нам надо готовиться и к весенней кампании, а может быть, и к летней", – объяснил Жданов.
Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, президент России Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных регионов Украины, осенью идет контрнаступление ВСУ на юге и на востоке.
По состоянию на 3 октября оккупационная армия потеряла в Украине убитыми, по данным Генштаба ВСУ, 60 430 человек личного состава.