Жданов: У меня нет ощущения, что война закончится в ближайшие месяцы. Нам надо готовиться к весенней кампании, а может быть, и к летней

Журналист спросил, есть ли у эксперта сегодня уверенность, что будут отвоеваны все украинские территории включительно с Донбассом и Крымом и Украина закончит "победоносно эту проклятую войну".

"Да. У меня такая уверенность есть", – ответил Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ему также был задан вопрос, есть ли у него "ощущения, что эта война может закончиться в ближайшие месяц-два".

"Нет, такого ощущения у меня нет. Такое ощущение у меня может появиться, когда я буду знать, что идут эшелоны [с Запада] и то вооружение, о котором мы с вами говорили в начале, идет сотнями единиц в Украину. Вот тогда у меня может быть такое ощущение. А пока я соглашусь с [главнокомандующим ВСУ] генералом [Валерием] Залужным, что нам надо готовиться и к весенней кампании, а может быть, и к летней", – объяснил Жданов.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

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