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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Эффект от применения Россией тактического ядерного оружия в Украине с военной точки зрения будет минимальный. У нас нет скопления войск, мы их перемещаем небольшими подразделениями

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Жданов: Это будет ящик Пандоры для России
Жданов: Это будет ящик Пандоры для России
Фото: radiosvoboda.org

Эффект от применения Россией тактического ядерного оружия в Украине с военной точки зрения будет минимальный. Об этом украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Можно предположить, это [будет] тактическое ядерное оружие. Так, чтобы оно на уровне Чернобыля создало проблемы в плане заражения местности. Не более того. Но сам эффект от применения тактического оружия с военной точки зрения будет минимальный. Почему? Потому что тактическое ядерное оружие предназначено для уничтожения скоплений живой силы и техники или пробития бреши в глубоко эшелонированной обороне, как гласит советский боевой устав. У нас нет скоплений. Мы перемещаем наши войска небольшими подразделениями", – подчеркнул Жданов.

По его словам, для России сам факт применения ядерного оружия будет иметь больше политический характер.

"Но я скажу, что это будет ящик Пандоры для России. Если [президент РФ Владимир] Путин применяет ядерное вооружение, у Запада будут все основания для того, чтобы нанести ответный превентивный удар и лишить РФ раз и навсегда ядерного оружия", – отметил эксперт.

По его мнению, страны Запада могут ударить по России "не за Украину, а за себя".

"Если Запад уступит Путину, то дальше Путин будет шантажировать Запад. И он не остановится на Украине. Он пойдет дальше: в Восточную Европу, в Центральную или Западную Европу. Поэтому они не могут оставить без ответа его удар. Я больше чем уверен, что та же Австрия, которая нейтрально относится к нашей войне, или Венгрия, которая настроена пророссийски... Если спросить у их руководителей, готовы ли они получить еще один Чернобыль в центре Европы, думаю, они скажут: "Нет, мы не готовы". Поэтому мне внушают оптимизм и высказывания Британии, и высказывания Соединенных Штатов, что они оставляют за собой право нанесения превентивного удара обычным вооружением в случае попытки применения ядерного оружия. У них есть все способы попытаться предотвратить применение. Начиная от физического уничтожения конвоя, допустим, который выйдет с этим оружием, с этим зарядом из места хранения", – резюмировал Жданов.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент сказал, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, Европа, война России против Украины, Олег Жданов
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