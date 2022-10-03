Жданов: Эффект от применения Россией тактического ядерного оружия в Украине с военной точки зрения будет минимальный. У нас нет скопления войск, мы их перемещаем небольшими подразделениями

"Можно предположить, это [будет] тактическое ядерное оружие. Так, чтобы оно на уровне Чернобыля создало проблемы в плане заражения местности. Не более того. Но сам эффект от применения тактического оружия с военной точки зрения будет минимальный. Почему? Потому что тактическое ядерное оружие предназначено для уничтожения скоплений живой силы и техники или пробития бреши в глубоко эшелонированной обороне, как гласит советский боевой устав. У нас нет скоплений. Мы перемещаем наши войска небольшими подразделениями", – подчеркнул Жданов.

По его словам, для России сам факт применения ядерного оружия будет иметь больше политический характер.

"Но я скажу, что это будет ящик Пандоры для России. Если [президент РФ Владимир] Путин применяет ядерное вооружение, у Запада будут все основания для того, чтобы нанести ответный превентивный удар и лишить РФ раз и навсегда ядерного оружия", – отметил эксперт.

По его мнению, страны Запада могут ударить по России "не за Украину, а за себя".

"Если Запад уступит Путину, то дальше Путин будет шантажировать Запад. И он не остановится на Украине. Он пойдет дальше: в Восточную Европу, в Центральную или Западную Европу. Поэтому они не могут оставить без ответа его удар. Я больше чем уверен, что та же Австрия, которая нейтрально относится к нашей войне, или Венгрия, которая настроена пророссийски... Если спросить у их руководителей, готовы ли они получить еще один Чернобыль в центре Европы, думаю, они скажут: "Нет, мы не готовы". Поэтому мне внушают оптимизм и высказывания Британии, и высказывания Соединенных Штатов, что они оставляют за собой право нанесения превентивного удара обычным вооружением в случае попытки применения ядерного оружия. У них есть все способы попытаться предотвратить применение. Начиная от физического уничтожения конвоя, допустим, который выйдет с этим оружием, с этим зарядом из места хранения", – резюмировал Жданов.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

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