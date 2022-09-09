Жителей Киевской области предупредили о взрывах, в Дымерской общине будут утилизировать боеприпасы

"Сегодня, 9 сентября, на территории Дымерской общины Вышгородского района запланированы работы по утилизации вражеских мин и боеприпасов. В связи с этим в общинах области могут быть слышны взрывы. Сохраняйте спокойствие и доверяйте исключительно официальным источникам", – говорится в сообщении.

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли более 1 тыс. убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Российские оккупанты, покидая Киевскую область, оставили там множество мин и растяжек, сообщили в МВД. Полиция призывала жителей деоккупированных районов быть осторожными и избегать полевых и лесных дорог.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.

9 августа Государственный департамент США сообщил, что выделит Украине помощь в размере $89 млн на разминирование территорий.