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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителей Киевской области предупредили о взрывах, в Дымерской общине будут утилизировать боеприпасы

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Специалисты будут утилизировать российские мины и боеприпасы
Специалисты будут утилизировать российские мины и боеприпасы
Фото: Головне управління ДСНС України у Чернігівській області / Facebook (архив)

Киевская областная военная администрация предупредила жителей Дымерской общины Вышгородского района о взрывах, которые будут слышны во время утилизации боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба администрации в Telegram 9 сентября.

"Сегодня, 9 сентября, на территории Дымерской общины Вышгородского района запланированы работы по утилизации вражеских мин и боеприпасов. В связи с этим в общинах области могут быть слышны взрывы. Сохраняйте спокойствие и доверяйте исключительно официальным источникам", – говорится в сообщении.

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли более 1 тыс. убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Российские оккупанты, покидая Киевскую область, оставили там множество мин и растяжек, сообщили в МВД. Полиция призывала жителей деоккупированных районов быть осторожными и избегать полевых и лесных дорог.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.

9 августа Государственный департамент США сообщил, что выделит Украине помощь в размере $89 млн на разминирование территорий.

Теги: взрыв, Киевская область, боеприпасы, война России против Украины, Дымер
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