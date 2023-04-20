Жители 19 деоккупированных поселков Николаевской области получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

"За наборами приезжали люди, живущие в 19 населенных пунктах этой общины. Все эти села и поселки с марта по ноябрь 2022 года были заняты российскими войсками. Люди до сих пор приходят в себя после испытаний оккупации – и возрождают здесь жизнь. В продуктовых наборах – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. То есть все то, что легко готовится и может долго храниться", – пояснили в Фонде.

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".