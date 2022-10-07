Жители Ахтырки получили партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова

По подсчетам Фонда, с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины Фото: akhmetovfoundation.org

"Город-герой Ахтырка в Сумской области принял на себя одни из первых ударов врага. Несмотря на значительные разрушения и сложную гуманитарную ситуацию, город помогает не только своим жителям, но и многим переселенцам. Фонд Рината Ахметова системно доставляет в Ахтырку гуманитарные грузы. На днях в город поступила очередная партия помощи от Фонда – 3600 наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Два больших грузовика с продуктовыми наборами привезли в Ахтырку бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова. Продукты получили люди из самых уязвимых категорий населения", – сказано в сообщении.

В Фонде отметили скоординированную работу с городской администрацией, благодаря чему была возможность выдать продуктовые наборы и оказать помощь не только жителям и переселенцам, которые нашли убежище в городе, но и некоторым обратившимся за помощью жителям Ахтырского района.

"В каждый набор вошли питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", – сообщили в пресс-службе.

По подсчетам Фонда, с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.

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