Жители Ахтырки получили партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова

"Город-герой Ахтырка в Сумской области принял на себя одни из первых ударов врага. Несмотря на значительные разрушения и сложную гуманитарную ситуацию, город помогает не только своим жителям, но и многим переселенцам. Фонд Рината Ахметова системно доставляет в Ахтырку гуманитарные грузы. На днях в город поступила очередная партия помощи от Фонда – 3600 наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Два больших грузовика с продуктовыми наборами привезли в Ахтырку бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова. Продукты получили люди из самых уязвимых категорий населения", – сказано в сообщении.
В Фонде отметили скоординированную работу с городской администрацией, благодаря чему была возможность выдать продуктовые наборы и оказать помощь не только жителям и переселенцам, которые нашли убежище в городе, но и некоторым обратившимся за помощью жителям Ахтырского района.
"В каждый набор вошли питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", – сообщили в пресс-службе.
По подсчетам Фонда, с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.
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После вторжения России в Украину Ахтырка превратилась в "территорию ада", сообщал 3 марта глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
8 апреля Живицкий сообщил, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов.
За это время оккупанты уничтожили Ахтырскую ТЭЦ, воинскую часть, взорвали нефтебазу. Захватчики неоднократно бомбили местное мирное население и уничтожали гражданскую инфраструктуру.
Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.