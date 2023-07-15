Алиев и Пашинян прибыли в Брюссель. Вечером там пройдут армяно-азербайджанские переговоры при посредничестве Евросовета

Вчера Мишель также встречался с азербайджанским лидером. Предварительные переговоры связаны с запланированной на сегодня трехсторонней встречей, а также с реализацией достигнутых на предыдущих встречах договоренностей по мирному процессу между странами, говорится в сообщении.
Подготовка переговоров проходит на фоне периодических перестрелок на армяно-азербайджанской границе. Министерство обороны Армении сообщило, что в ночь с 14-го на 15 июля азербайджанские силы обстреляли армянские позиции, расположенные близ сел Паруйр Севак Араратской области и Джили Гегаркуникской области. А днем, по версии армянской стороны, ВС Азербайджана атаковали строящийся в Ерасхе армяно-американский металлургический завод.
Баку, в свою очередь, обвиняет армянскую сторону в стрельбе в направлении Нахичевани минувшей ночью, сообщает "Радио Азатутюн".
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
В начале мая 2023 года в США состоялись мирные переговоры глав МИД Азербайджана и Армении. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны добились "существенного прогресса" на пути к нормализации отношений и что соглашение между ними "в пределах досягаемости". Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя переговоры, заявил, что любая помощь по урегулированию конфликта "приветствуется", но решение возможно только на основе "абсолютно безальтернативных" документов 2020 года, подписанных вместе с Россией.
25 мая Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности.
5 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире Общественно армянского телевидения заявил, что Баку и Ереван могут заключить мирное соглашение в 2023 году. Он подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном ведутся "очень интенсивные переговоры".