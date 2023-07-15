Алиев и Пашинян прибыли в Брюссель. Вечером там пройдут армяно-азербайджанские переговоры при посредничестве Евросовета

15 июля Мишель провел переговоры с Пашиняном, а накануне – с Алиевым Фото: azatutyun.am

Вчера Мишель также встречался с азербайджанским лидером. Предварительные переговоры связаны с запланированной на сегодня трехсторонней встречей, а также с реализацией достигнутых на предыдущих встречах договоренностей по мирному процессу между странами, говорится в сообщении.

Подготовка переговоров проходит на фоне периодических перестрелок на армяно-азербайджанской границе. Министерство обороны Армении сообщило, что в ночь с 14-го на 15 июля азербайджанские силы обстреляли армянские позиции, расположенные близ сел Паруйр Севак Араратской области и Джили Гегаркуникской области. А днем, по версии армянской стороны, ВС Азербайджана атаковали строящийся в Ерасхе армяно-американский металлургический завод.

Баку, в свою очередь, обвиняет армянскую сторону в стрельбе в направлении Нахичевани минувшей ночью, сообщает "Радио Азатутюн".