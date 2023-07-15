ГОРДОН
 
 
МИР

Алиев и Пашинян прибыли в Брюссель. Вечером там пройдут армяно-азербайджанские переговоры при посредничестве Евросовета

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
15 июля Мишель провел переговоры с Пашиняном, а накануне с Алиевым
15 июля Мишель провел переговоры с Пашиняном, а накануне – с Алиевым
Фото: azatutyun.am

В Брюсселе (Бельгия) готовятся к переговорам президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 15 июля Пашинян встретился с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает "Радио Азатутюн".

Вчера Мишель также встречался с азербайджанским лидером. Предварительные переговоры связаны с запланированной на сегодня трехсторонней встречей, а также с реализацией достигнутых на предыдущих встречах договоренностей по мирному процессу между странами, говорится в сообщении. 

Подготовка переговоров проходит на фоне периодических перестрелок на армяно-азербайджанской границе. Министерство обороны Армении сообщило, что в ночь с 14-го на 15 июля азербайджанские силы обстреляли армянские позиции, расположенные близ сел Паруйр Севак Араратской области и Джили Гегаркуникской области. А днем, по версии армянской стороны, ВС Азербайджана атаковали строящийся в Ерасхе армяно-американский металлургический завод.

Баку, в свою очередь, обвиняет армянскую сторону в стрельбе в направлении Нахичевани минувшей ночью, сообщает "Радио Азатутюн".

Контекст:

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В начале мая 2023 года в США состоялись мирные переговоры глав МИД Азербайджана и Армении. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны добились "существенного прогресса" на пути к нормализации отношений и что соглашение между ними "в пределах досягаемости". Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя переговоры, заявил, что любая помощь по урегулированию конфликта "приветствуется", но решение возможно только на основе "абсолютно безальтернативных" документов 2020 года, подписанных вместе с Россией.

25 мая Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности

5 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире Общественно армянского телевидения заявил, что Баку и Ереван могут заключить мирное соглашение в 2023 году. Он подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном ведутся "очень интенсивные переговоры".

Теги: Брюссель, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, переговоры, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Шарль Мишель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мендель: Рассказать об интимных отношениях с Зеленским? Это самая примитивная выдумка, очень похожая на российскую тактику
Мендель: Рассказать об интимных отношениях с Зеленским? Это самая примитивная выдумка, очень похожая на российскую тактику
Галина ГРИШИНА
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам
Галина ГРИШИНА
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны
Галина ГРИШИНА
Александре Зеленской – 19 лет. Ее близкая подруга рассказала о характере дочери президента Украины и отношениях в их семье. Фото
Александре Зеленской – 19 лет. Ее близкая подруга рассказала о характере дочери президента Украины и отношениях в их семье. Фото
Галина ГРИШИНА
"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга
"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга
Галина ГРИШИНА
45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи
45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи
Галина ГРИШИНА
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
Галина ГРИШИНА
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Галина ГРИШИНА
Сделайте это в душе, когда моете голову, – и ваши локоны станут густыми. Трихолог рассказала, как ухаживать за тонкими волосами
Сделайте это в душе, когда моете голову, – и ваши локоны станут густыми. Трихолог рассказала, как ухаживать за тонкими волосами
Галина ГРИШИНА
"Ногти для Барби". Ярко-розовый французский маникюр с глиттером
"Ногти для Барби". Ярко-розовый французский маникюр с глиттером
55-летний Шрайбер тайно женился на 31-летней избраннице, которая находится на девятом месяце беременности – СМИ
55-летний Шрайбер тайно женился на 31-летней избраннице, которая находится на девятом месяце беременности – СМИ
Галина ГРИШИНА
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
Галина ГРИШИНА
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
Названа причина смерти единственной дочери Пресли. За несколько лет до этого она делала операцию по снижению веса
Названа причина смерти единственной дочери Пресли. За несколько лет до этого она делала операцию по снижению веса
Галина ГРИШИНА
Как выбрать в магазине твердый сыр. Украинский сыровар рассказал, на что обратить внимание в первую очередь
Как выбрать в магазине твердый сыр. Украинский сыровар рассказал, на что обратить внимание в первую очередь
Галина ГРИШИНА
"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах
"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (845614)
2
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото (312518)
3
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой сделала пост о маленьком сыне от него (216649)
4
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (114347)
5
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы (106531)
6
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото (92990)
7
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя" (63678)
8
Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным (62235)
 
 
 
 