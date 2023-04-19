ГОРДОН
 
 
МИР

Пашинян заявил, что Армения еще в 2007 году согласилась считать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пашинян (на фото) рассказал о договоренностях с Алиевым
Пашинян (на фото) рассказал о договоренностях с Алиевым
Фото: ЕРА

18 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что Ереван, приняв сформулированные в 2007 году мадридские принципы для решения нагорнокарабахского конфликта, согласился, что эта территория является частью Азербайджана. Об этом сообщил Armenpress.

"Пашинян пояснил, что в Армении еще до 2007 года существовала концепция, которая заключалась в том, что Нагорный Карабах, как и другие, самоопределяется от Советского Союза, и был тезис, что Нагорный Карабах никогда не был частью Азербайджана. В 2007 году появились Мадридские принципы, где было зафиксировано, что урегулирование статуса Нагорного Карабаха и весь процесс должны быть согласованы с Азербайджаном", – пишет агентство.

Премьер отметил, что "все войны и столкновения" были связаны с тем, что содержание переговоров о статусе Нагорного Карабаха и "публичного дискурса" – не совпадают.

Выступая в парламенте Армении, Пашинян оценил вероятность подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

"Мое искреннее желание сделать все возможное для скорейшего заключения мирного соглашения с Азербайджаном. Возможно ли такое развитие? Я думаю, что это действительно возможно. [...] Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий сегодня и когда-либо", – сказал премьер.

По его словам, договоренности об этом были достигнуты в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и 6 октября 2022 года в Праге, и 31 октября в Сочи, "тем не менее, и из Еревана, и из Баку раздаются официальные заявления, обвиняющие другую сторону в невыполнении договоренностей".

"Я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое", – подчеркнул Пашинян.

Алиев неоднократно говорил, что мирное соглашение может быть подписано. В частности в октябре 2022 года он не исключал подписания документа до конца года, о чем сообщал "Интерфакс-Азербайджан".

18 апреля 2023 года Алиев заявил, что Азербайджан в ближайшее время может подписать мирное соглашение с Арменией. При этом он подчеркнул, что Карабах – это внутреннее дело Ащзербайджана, и выдвинул ультиматум проживающим в Нагорном Карабахе армянам: либо уехать, либо принять азербайджанское гражданство, отмечает издание Turan.

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. Нагорный Карабах на международном уровне признан частью Азербайджана.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.

Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В сентябре 2022 года ситуация в регионе опять обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. В ходе столкновений погибло около 300 человек. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, гражданство, переговоры, Баку, Ереван, Ильхам Алиев, президент, премьер-министр, Никол Пашинян
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
36-летняя экс-жена Остапчука рассказала, что думает о его новом романе с 22-летней избранницей
36-летняя экс-жена Остапчука рассказала, что думает о его новом романе с 22-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить божественную спаржу. Три лайфхака от Клопотенко
Как приготовить божественную спаржу. Три лайфхака от Клопотенко
Галина ГРИШИНА
"Я знаю больше и моментами совсем отличное от того, что знаете вы". Новая избранница Остапчука высказалась о его прошлой семейной жизни
"Я знаю больше и моментами совсем отличное от того, что знаете вы". Новая избранница Остапчука высказалась о его прошлой семейной жизни
Галина ГРИШИНА
Эти два совета помогут дачникам вырастить полные зерен кочаны десертной кукурузы на маленьком участке
Эти два совета помогут дачникам вырастить полные зерен кочаны десертной кукурузы на маленьком участке
Галина ГРИШИНА
Мужской маникюр. Советы мужчинам, которые "раньше никогда не красили ногти лаком и нервничают по этому поводу"
Мужской маникюр. Советы мужчинам, которые "раньше никогда не красили ногти лаком и нервничают по этому поводу"
Галина ГРИШИНА
Почему в апреле краснеют листья голубики. Комментарий садовода
Почему в апреле краснеют листья голубики. Комментарий садовода
Галина ГРИШИНА
Кондратюк рассказал, чем закончится карьера Лорак в России
Кондратюк рассказал, чем закончится карьера Лорак в России
Галина ГРИШИНА
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес
Галина ГРИШИНА
"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты добились, чтобы в США отменили концерты Данильца и Моисеенко
"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты добились, чтобы в США отменили концерты Данильца и Моисеенко
Галина ГРИШИНА
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь
Галина ГРИШИНА
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление
Галина ГРИШИНА
Всего 130 ккал на 100 г. Рецепт низкокалорийного салата на ужин из трех продуктов
Всего 130 ккал на 100 г. Рецепт низкокалорийного салата на ужин из трех продуктов
Галина ГРИШИНА
Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио
Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио
Галина ГРИШИНА
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
Галина ГРИШИНА
Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото
Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото
Галина ГРИШИНА
Три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся
Три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (81145)
2
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (68416)
3
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (66289)
4
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (57209)
5
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (36676)
6
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (36014)
7
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (35657)
8
"Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай (28142)
 
 
 
 