Пашинян заявил, что Армения еще в 2007 году согласилась считать Нагорный Карабах частью Азербайджана

"Пашинян пояснил, что в Армении еще до 2007 года существовала концепция, которая заключалась в том, что Нагорный Карабах, как и другие, самоопределяется от Советского Союза, и был тезис, что Нагорный Карабах никогда не был частью Азербайджана. В 2007 году появились Мадридские принципы, где было зафиксировано, что урегулирование статуса Нагорного Карабаха и весь процесс должны быть согласованы с Азербайджаном", – пишет агентство.
Премьер отметил, что "все войны и столкновения" были связаны с тем, что содержание переговоров о статусе Нагорного Карабаха и "публичного дискурса" – не совпадают.
Выступая в парламенте Армении, Пашинян оценил вероятность подписания мирного договора между Баку и Ереваном.
"Мое искреннее желание сделать все возможное для скорейшего заключения мирного соглашения с Азербайджаном. Возможно ли такое развитие? Я думаю, что это действительно возможно. [...] Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий сегодня и когда-либо", – сказал премьер.
По его словам, договоренности об этом были достигнуты в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и 6 октября 2022 года в Праге, и 31 октября в Сочи, "тем не менее, и из Еревана, и из Баку раздаются официальные заявления, обвиняющие другую сторону в невыполнении договоренностей".
"Я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое", – подчеркнул Пашинян.
Алиев неоднократно говорил, что мирное соглашение может быть подписано. В частности в октябре 2022 года он не исключал подписания документа до конца года, о чем сообщал "Интерфакс-Азербайджан".
18 апреля 2023 года Алиев заявил, что Азербайджан в ближайшее время может подписать мирное соглашение с Арменией. При этом он подчеркнул, что Карабах – это внутреннее дело Ащзербайджана, и выдвинул ультиматум проживающим в Нагорном Карабахе армянам: либо уехать, либо принять азербайджанское гражданство, отмечает издание Turan.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. Нагорный Карабах на международном уровне признан частью Азербайджана.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.
Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
В сентябре 2022 года ситуация в регионе опять обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. В ходе столкновений погибло около 300 человек. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.