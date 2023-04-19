Пашинян заявил, что Армения еще в 2007 году согласилась считать Нагорный Карабах частью Азербайджана

"Пашинян пояснил, что в Армении еще до 2007 года существовала концепция, которая заключалась в том, что Нагорный Карабах, как и другие, самоопределяется от Советского Союза, и был тезис, что Нагорный Карабах никогда не был частью Азербайджана. В 2007 году появились Мадридские принципы, где было зафиксировано, что урегулирование статуса Нагорного Карабаха и весь процесс должны быть согласованы с Азербайджаном", – пишет агентство.

Премьер отметил, что "все войны и столкновения" были связаны с тем, что содержание переговоров о статусе Нагорного Карабаха и "публичного дискурса" – не совпадают.

Выступая в парламенте Армении, Пашинян оценил вероятность подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

"Мое искреннее желание сделать все возможное для скорейшего заключения мирного соглашения с Азербайджаном. Возможно ли такое развитие? Я думаю, что это действительно возможно. [...] Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий сегодня и когда-либо", – сказал премьер.

По его словам, договоренности об этом были достигнуты в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и 6 октября 2022 года в Праге, и 31 октября в Сочи, "тем не менее, и из Еревана, и из Баку раздаются официальные заявления, обвиняющие другую сторону в невыполнении договоренностей".

"Я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое", – подчеркнул Пашинян.

Алиев неоднократно говорил, что мирное соглашение может быть подписано. В частности в октябре 2022 года он не исключал подписания документа до конца года, о чем сообщал "Интерфакс-Азербайджан".

18 апреля 2023 года Алиев заявил, что Азербайджан в ближайшее время может подписать мирное соглашение с Арменией. При этом он подчеркнул, что Карабах – это внутреннее дело Ащзербайджана, и выдвинул ультиматум проживающим в Нагорном Карабахе армянам: либо уехать, либо принять азербайджанское гражданство, отмечает издание Turan.