Байден исключил Афганистан из списка основных союзников США вне НАТО

"Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки [...] настоящим я прекращаю определение Афганистана в качестве основного союзника Соединенных Штатов, не входящего в НАТО", – говорится в сообщении.

Госсекретарь Энтони Блинкен обязан опубликовать решение в федеральном реестре.

Контекст:

В 2021 году из Афганистана были выведены американские войска, и к началу сентября талибы полностью захватили власть в стране.

По данным ООН на 20 июля 2022 гола, с начала правления в Афганистане представителей движения "Талибан" в стране погибло 700 мирных жителей.

Движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.