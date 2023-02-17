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Байден планирует провести переговоры с Си Цзиньпином о летающих объектах

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Си Цзиньпин не хочет портить отношения с США, считает Байден
Си Цзиньпин не хочет портить отношения с США, считает Байден
Фото: EPA

Президент США Джо Байден планирует провести переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом Байден заявил во время брифинга в Белом доме 16 февраля. Стенограмму опубликовала пресс-служба администрации Байдена.

Он хочет поговорить с ним о воздушных шарах-шпионах. 

Американский президент считает, что лидер КНР не хочет портить отношения с США из-за инцидентов с летающими объектами.

Во время брифинга президент США заявил, что отдал приказ сбить объекты из-за опасности для гражданского коммерческого воздушного движения.

"Также мы не могли исключить риск слежки за секретными объектами", –  сказал Байден.

Он добавил, что в будущем США будут сбивать любые летающие объекты, которые угрожают безопасности Америки.

Дипломатические отношения между США и Китаем стали "ледяными" после того, как США сбили их летающие объекты, отметил NBC News. Но Байден добавил, что шары, вероятно, не были связаны со шпионажем.

"Мы еще точно не знаем, что это были за три объекта, но сейчас ничто не указывает на то, что они были связаны с китайской программой создания воздушных шаров-шпионов или что это были машины наблюдения из любой другой страны", – сказал Байден.

Он добавил, что, скорее всего, шары были связаны с частными компаниями.

ти три объекта, скорее всего, были воздушными шарами, связанными с частными компаниями, развлекательными или исследовательскими учреждениями, изучающими погоду или проводящими другие научные исследования", – сказал он.

Контекст:

Всего в феврале над Штатами и Канадой сбили четыре летающих объекта. Первый обнаружили в начале февраля на севере США, им оказался разведывательный воздушный шар из Китая. Его сбили 4 февраля, отмечает Associated Press.

Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.

Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраляОжидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.

После этого было сбито еще три летающих объекта: 10 февраля – над Аляской11 февраля – над Канадой (он сперва летел над Аляской, а затем попал в воздушное пространство соседней страны) и 12 февраля – над озером Гурон в американском штате Мичиган.

Теги: США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, КНР, воздух, дипломатические отношения
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