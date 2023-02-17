Байден планирует провести переговоры с Си Цзиньпином о летающих объектах

Он хочет поговорить с ним о воздушных шарах-шпионах.

Американский президент считает, что лидер КНР не хочет портить отношения с США из-за инцидентов с летающими объектами.

Во время брифинга президент США заявил, что отдал приказ сбить объекты из-за опасности для гражданского коммерческого воздушного движения.

"Также мы не могли исключить риск слежки за секретными объектами", – сказал Байден.

Он добавил, что в будущем США будут сбивать любые летающие объекты, которые угрожают безопасности Америки.

Дипломатические отношения между США и Китаем стали "ледяными" после того, как США сбили их летающие объекты, отметил NBC News. Но Байден добавил, что шары, вероятно, не были связаны со шпионажем.

"Мы еще точно не знаем, что это были за три объекта, но сейчас ничто не указывает на то, что они были связаны с китайской программой создания воздушных шаров-шпионов или что это были машины наблюдения из любой другой страны", – сказал Байден.

Он добавил, что, скорее всего, шары были связаны с частными компаниями.

"Эти три объекта, скорее всего, были воздушными шарами, связанными с частными компаниями, развлекательными или исследовательскими учреждениями, изучающими погоду или проводящими другие научные исследования", – сказал он.