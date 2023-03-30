Белый дом о необходимости разговора Зеленского и Си Цзиньпина: "Боже мой, мы говорим об этом уже несколько недель!"

Отвечая на вопрос, одобряет ли администрация президента США Джо Байдена публичное приглашение в Киев главы КНР Си Цзиньпина президентом Украины Владимиром Зеленским, Кирби сказал, что, "безусловно", за контакт между ними.

"Мы, безусловно, поддерживаем по крайней мере разговор между председателем Си и президентом Зеленским. И, боже мой, мы говорим это уже несколько недель!" – сказал представитель Белого дома.

В интервью Associated Press, опубликованном 29 марта, Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России он ни разу не общался лично с главой КНР. И хочет, чтобы тот посетил Украину.

Комментируя результаты визита Си Цзиньпина в Москву, он предположил, что президент России Владимир Путин не получил обещаний или гарантий военной поддержки Пекина.







