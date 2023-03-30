Белый дом о необходимости разговора Зеленского и Си Цзиньпина: "Боже мой, мы говорим об этом уже несколько недель!"

Отвечая на вопрос, одобряет ли администрация президента США Джо Байдена публичное приглашение в Киев главы КНР Си Цзиньпина президентом Украины Владимиром Зеленским, Кирби сказал, что, "безусловно", за контакт между ними.
"Мы, безусловно, поддерживаем по крайней мере разговор между председателем Си и президентом Зеленским. И, боже мой, мы говорим это уже несколько недель!" – сказал представитель Белого дома.
В интервью Associated Press, опубликованном 29 марта, Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России он ни разу не общался лично с главой КНР. И хочет, чтобы тот посетил Украину.
Комментируя результаты визита Си Цзиньпина в Москву, он предположил, что президент России Владимир Путин не получил обещаний или гарантий военной поддержки Пекина.
В годовщину российской агрессии в Украине Китай обнародовал план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Проект был со скепсисом встречен на Западе.
20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву и провел там три дня. Накануне визита спикер МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.
Западные СМИ прогнозировали, что после визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским. Пока этого не было.