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Белый дом о необходимости разговора Зеленского и Си Цзиньпина: "Боже мой, мы говорим об этом уже несколько недель!"

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Вашингтон хочет "по крайней мере разговора" глав Украины и КНР Кирби
Вашингтон хочет "по крайней мере разговора" глав Украины и КНР – Кирби
Фото: ЕРА

США поддерживают идею переговоров Китая и Украины на уровне первых лиц.Об этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 29 марта на брифинге, расшифровка которого опубликована на сайте Белого дома.

Отвечая на вопрос, одобряет ли администрация президента США Джо Байдена публичное приглашение в Киев главы КНР Си Цзиньпина президентом Украины Владимиром Зеленским, Кирби сказал, что, "безусловно", за контакт между ними. 

"Мы, безусловно, поддерживаем по крайней мере разговор между председателем Си и президентом Зеленским. И, боже мой, мы говорим это уже несколько недель!" – сказал представитель Белого дома.

В интервью Associated Press, опубликованном 29 марта, Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России он ни разу не общался лично с главой КНР. И хочет, чтобы тот посетил Украину.

Комментируя результаты визита Си Цзиньпина в Москву, он предположил, что президент России Владимир Путин не получил обещаний или гарантий военной поддержки Пекина.



Контекст:

В годовщину российской агрессии в Украине Китай обнародовал план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Проект был со скепсисом встречен на Западе.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву и провел там три дня. Накануне визита спикер МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.

Западные СМИ прогнозировали, что после визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским. Пока этого не было.

Теги: США, Украина, Китай, Си Цзиньпин, переговоры, Белый дом, Владимир Зеленский, Джон Кирби
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