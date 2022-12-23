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Блинкен обсудил с представителями G7 мирные предложения Украины

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Блинкен назвал "хорошим началом" предложения Украины по достижению мира
Блинкен назвал "хорошим началом" предложения Украины по достижению мира
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен 22 декабря обсудил с представителями "Группы семи" (G7) мирные предложения, озвученные ранее президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал CNN.

The Wall Street Journal писала, что Зеленский во время визита в Вашингтон 21 декабря обсуждал с президентом США Джо Байденом украинскую формулу мира. 

Глава Госдепа назвал "хорошим началом" предложения Зеленского. По его мнению, это "вещи, к которым каждый должен быть готов, так или иначе присоединиться". 

По словам Блинкена, он обсуждал эти предложения с коллегами по G7 вчера утром по видеосвязи. "Мы рассматриваем то, что он [Зеленский] предложил", – сказал госсекретарь США. 

Контекст:

15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", подчеркнул президент.

На пресс-конференции по итогам встречи с Байденом в Вашингтоне 21 декабря Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, переговоры, Энтони Блинкен, война России против Украины
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