Блинкен обсудил с представителями G7 мирные предложения Украины

The Wall Street Journal писала, что Зеленский во время визита в Вашингтон 21 декабря обсуждал с президентом США Джо Байденом украинскую формулу мира.
Глава Госдепа назвал "хорошим началом" предложения Зеленского. По его мнению, это "вещи, к которым каждый должен быть готов, так или иначе присоединиться".
По словам Блинкена, он обсуждал эти предложения с коллегами по G7 вчера утром по видеосвязи. "Мы рассматриваем то, что он [Зеленский] предложил", – сказал госсекретарь США.
15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", подчеркнул президент.
На пресс-конференции по итогам встречи с Байденом в Вашингтоне 21 декабря Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.