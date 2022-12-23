Блинкен обсудил с представителями G7 мирные предложения Украины

The Wall Street Journal писала, что Зеленский во время визита в Вашингтон 21 декабря обсуждал с президентом США Джо Байденом украинскую формулу мира.

Глава Госдепа назвал "хорошим началом" предложения Зеленского. По его мнению, это "вещи, к которым каждый должен быть готов, так или иначе присоединиться".

По словам Блинкена, он обсуждал эти предложения с коллегами по G7 вчера утром по видеосвязи. "Мы рассматриваем то, что он [Зеленский] предложил", – сказал госсекретарь США.