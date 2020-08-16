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Болтон заявил, что Трамп может до выборов президента объявить о выходе США из НАТО

Президент США Дональд Трамп накануне выборов президента, назначенных на 3 ноября, может пойти на ряд громких шагов, способных повлиять на исход выборов. Такое мнение высказал его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

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Болтон: Три месяца до выборов, это очень много с точки зрения американской политики
Болтон: Три месяца до выборов, это очень много с точки зрения американской политики
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп может объявить о выходе страны из НАТО до президентских выборов, которые запланированы на 3 ноября. Об этом в интервью испанскому изданию Razon заявил экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Он напомнил, что до выборов остается около трех месяцев, что очень много с точки зрения американской политики. По мнению Болтона, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы объявить мир на Корейском полуострове и положить конец программе ядерного оружия ("я не говорю, что это произойдет, но Трамп заявит об этом"). Кроме того, президент США может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО.

По мнению Болтона, именно таким может быть "Октябрьский сюрприз".

"Октябрьский сюрприз" – так в США называют событие, которое происходит незадолго до президентских выборов и способно повлиять на голосование американских избирателей

В июле Трамп в интервью The Wahington Post заявил, что не хочет выводить Соединенные Штаты из Организации Североатлантического договора, но пошел бы на такой шаг, если бы партнеры по Альянсу не увеличили расходы на оборону.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии. Его соперником должен стать демократ Джо Байден, который, по данным соцопросов, имеет большую поддержку американцев.

Джон Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. По словам Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.

В США вышла книга Болтона The Room Where It Happened ("Комната, где это произошло").

16 июня администрация Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров, поскольку они "изобилуют секретной информацией". Глава Белого дома пригрозил бывшему советнику "очень серьезными криминальными проблемами", если книга таки будет опубликована. Федеральный суд округа Колумбия отказал администрации президента Трампа в требовании запретить выход книги бывшего советника.

Американские СМИ опубликовали отрывки из книги Болтона. Бывший советник Трампа привел в мемуарах несколько историй, когда президент США делал нелепые заявления о международных делах. Например, в 2018 году, накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, Трамп интересовался у помощников, является ли Финляндия частью России или это "некий российский сателлит". Кроме того, Болтон рассказал, что в частном порядке Трамп не раз выражал недовольство санкциями и другими ограничительными мерами, введенными в отношении России, "подолгу ворчал и жаловался", хотя публично их отстаивал.

Теги: США, НАТО, КНДР, Дональд Трамп, выборы в США, Джон Болтон
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