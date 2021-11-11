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Член съемочной группы подал иск против Болдуина из-за гибели Хатчинс

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Последний снимок Хатчинс, сделанный на съемках "Ржавчины" (в светлой шапке, стоит спиной к фотографу)
Последний снимок Хатчинс, сделанный на съемках "Ржавчины" (в светлой шапке, стоит спиной к фотографу)
Фото: Serge Svetnoy / Facebook

Руководитель отдела освещения фильма "Ржавчина" Сергей Светной подал иск в Верховный суд Лос-Анджелеса в связи с гибелью на съемках оператора Галины Хатчинс, сообщает 11 ноября The Associated Press.

В иске указано, что халатность ответчиков вызвала у истца "сильное эмоциональное расстройство". Светной утверждает, что пуля, убившая его подругу Галину Хатчинс, едва не попала и в него. Также он рассказал, что держал раненую украинку за голову, когда она умирала.

Ответчиками выступают около двух десятков человек, связанных с производством фильма. Среди них актер Алек Болдуин, Дэвид Холлс, помощник режиссера, вручивший Болдуину пистолет, и Ханна Гутьеррес Рид, отвечавшая за оружие на съемочной площадке.

После того как иск был подан в суд, Светной сделал в Facebook официальное заявление, в котором уточнил, что в его иске нет обвинения конкретных лиц. 

"Мой пост адресован продюсерам всего мира с призывом не экономить на персонале и нанимать профессионалов. Я не обвинял и не обвиняю никого лично и тем более кого-то одного", – написал он.

Контекст:

21 октября 2021 года во время съемок вестерна "Ржавчина" с Алеком Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной группы. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Она родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице в критическом состоянии.

Инцидент произошел во время съемок одной из сцен фильма. Болдуину передали оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако в нем оказались боевые патроны.

После инцидента Болдуин в своих соцсетях заявил, что он шокирован трагическим происшествием и полностью сотрудничает с полицией в расследовании этого дела. 22 октября актер пришел на закрытую церемонию прощания с погибшим оператором. 

Теги: США, кино, убийство, стрельба, фильм, Голливуд, Алек Болдуин
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