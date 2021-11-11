Член съемочной группы подал иск против Болдуина из-за гибели Хатчинс

В иске указано, что халатность ответчиков вызвала у истца "сильное эмоциональное расстройство". Светной утверждает, что пуля, убившая его подругу Галину Хатчинс, едва не попала и в него. Также он рассказал, что держал раненую украинку за голову, когда она умирала.

Ответчиками выступают около двух десятков человек, связанных с производством фильма. Среди них актер Алек Болдуин, Дэвид Холлс, помощник режиссера, вручивший Болдуину пистолет, и Ханна Гутьеррес Рид, отвечавшая за оружие на съемочной площадке.

После того как иск был подан в суд, Светной сделал в Facebook официальное заявление, в котором уточнил, что в его иске нет обвинения конкретных лиц.

"Мой пост адресован продюсерам всего мира с призывом не экономить на персонале и нанимать профессионалов. Я не обвинял и не обвиняю никого лично и тем более кого-то одного", – написал он.