Девять беспилотников атаковали крупное нефтехранилище и энергоподстанцию в Белгородской области. Губернатор сообщил о сбитии нескольких воздушных целей

Отмечается, что шесть из них удалось сбить, "в районе до сих пор слышна работа ПВО".

Telegram-канал Mash также обнародовал видеокадры работы системы ПВО в Белгороде.

"Система сработала порядка 15 раз", – говорится в сообщении к видео.

О работе системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом в Telegram рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

"Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении", – написал он.