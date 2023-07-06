Девять беспилотников атаковали крупное нефтехранилище и энергоподстанцию в Белгородской области. Губернатор сообщил о сбитии нескольких воздушных целей

Отмечается, что шесть из них удалось сбить, "в районе до сих пор слышна работа ПВО".
Telegram-канал Mash также обнародовал видеокадры работы системы ПВО в Белгороде.
"Система сработала порядка 15 раз", – говорится в сообщении к видео.
О работе системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом в Telegram рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
"Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении", – написал он.
В России, начавшей полномасштабную агрессию против Украины в феврале 2022 года, в последнее время регулярно сообщают об атаках или их попытках, совершенных при помощи беспилотников.
Так, вечером 27 февраля 2023 года дроны заметили в Белгородской области, где БПЛА, по заявлению местных властей, упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру в жилом доме, а также в Брянской области, в Адыгее и в Туапсе, где произошел пожар на нефтебазе "Роснефти".
Кроме того, в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом, но минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило учения ПВО.
19 марта сообщалось, что в Тульской области обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. А 21 марта в РФ заявили, что беспилотник сбросил боеприпас на нефтеперерабатывающую станцию в Брянской области.
Также известно о ряде атак БПЛА на объекты в Белгородской, Брянской и Московской областях, произошедших в апреле.
Утром 26 мая взрывы произошли в российском Краснодаре. Власти РФ тоже заявляли об атаке БПЛА. В начале месяца в Краснодарском крае атаке беспилотников подвергся нефтеперерабатывающий завод, произошел пожар, был полностью разрушен резервуар с топливом.
О падении БПЛА на проезжую часть в Белгороде Гладков писал 1 июня. По его данным, пострадали два человека.