"Для меня это был просто бизнес". Второй подозреваемый в убийстве журналистки Галиции признал вину

Деджорджио заявил, что если бы он знал о журналистке больше, то попросил бы €10 млн, а не €150 тыс. за ее убийство.
"Для меня это был просто бизнес. Да. Как обычно!" – сказал он корреспонденту Reuters. Позже он добавил, что "ему жаль" из-за случившегося.
Деджорджио также утверждает, что высокопоставленный политик Мальты пытался заказать убийство журналистки за два года до ее гибели.
Галиция занималась расследованиями коррупционных схем во властных кругах Мальты. В частности, она была известна благодаря публикациям на тему "Панамского архива".
Журналистка погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва ее автомобиля. Взрывное устройство прикрепили под ее машиной и привели в действие дистанционно с помощью мобильного телефона.
В июле 2019 года трем мужчинам объявили подозрение в убийстве журналистки: Винсенту Мускат, Джорджу Дегиорджо и Альфреду Дегиорджо.
А в ноябре полиция в рамках расследования арестовала известного бизнесмена Йоргена Фенеча. За несколько месяцев до гибели Галиция в своем блоге писала об отмывании денег через неизвестную компанию, якобы связанную с мальтийскими политическими кругами. Позже журналисты выяснили, что компания принадлежит Фенечу.
30 ноября суд предъявил Фенечу обвинения в соучастии в убийстве журналистки. Ему грозит пожизненное заключение. Бизесмен содержится под стражей с ноября 2019 года, пока продолжается сбор доказательств против него.
В феврале 2021 года один из фигурантов дела Мускат был приговорен к 15 годам тюрьмы после признания вины.