"Для меня это был просто бизнес". Второй подозреваемый в убийстве журналистки Галиции признал вину

Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва ее автомобиля Фото: EPA

Деджорджио заявил, что если бы он знал о журналистке больше, то попросил бы €10 млн, а не €150 тыс. за ее убийство.

"Для меня это был просто бизнес. Да. Как обычно!" – сказал он корреспонденту Reuters. Позже он добавил, что "ему жаль" из-за случившегося.

Деджорджио также утверждает, что высокопоставленный политик Мальты пытался заказать убийство журналистки за два года до ее гибели.