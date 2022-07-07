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"Для меня это был просто бизнес". Второй подозреваемый в убийстве журналистки Галиции признал вину

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Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва ее автомобиля
Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва ее автомобиля
Фото: EPA

Один из арестованных по делу об убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции – Джордж Деджорджио – признал свою вину в интервью агентству Reuters, которое он дал 5 июля, находясь в тюрьме.

Деджорджио заявил, что если бы он знал о журналистке больше, то попросил бы €10 млн, а не 150  тыс. за ее убийство.

"Для меня это был просто бизнес. Да. Как обычно!" – сказал он корреспонденту Reuters. Позже он добавил, что "ему жаль" из-за случившегося.

Деджорджио также утверждает, что высокопоставленный политик Мальты пытался заказать убийство журналистки за два года до ее гибели. 

Контекст:

Галиция занималась расследованиями коррупционных схем во властных кругах Мальты. В частности, она была известна благодаря публикациям на тему "Панамского архива".

Журналистка погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва ее автомобиля. Взрывное устройство прикрепили под ее машиной и привели в действие дистанционно с помощью мобильного телефона.

В июле 2019 года трем мужчинам объявили подозрение в убийстве журналистки: Винсенту Мускат, Джорджу Дегиорджо и Альфреду Дегиорджо.

А в ноябре полиция в рамках расследования арестовала известного бизнесмена Йоргена Фенеча. За несколько месяцев до гибели Галиция в своем блоге писала об отмывании денег через неизвестную компанию, якобы связанную с мальтийскими политическими кругами. Позже журналисты выяснили, что компания принадлежит Фенечу.

30 ноября суд предъявил Фенечу обвинения в соучастии в убийстве журналистки. Ему грозит пожизненное заключение. Бизесмен содержится под стражей с ноября 2019 года, пока продолжается сбор доказательств против него. 

В феврале 2021 года один из фигурантов дела Мускат был приговорен к 15 годам тюрьмы после признания вины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: убийство, Мальта, журналисты, обвинение, Дафна Каруана Галиция
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