Для въезда в США от всех иностранцев потребуют обязательную вакцинацию – СМИ

Ограничения будут касаться всех иностранных граждан без исключения Фото: ЕРА

"Администрация Байдена потребует с 22 января, чтобы все иностранцы, въезжающие в США по уважительным причинам, были полностью вакцинированы", – говорится в сообщении.

Ограничения будут касаться всех иностранных граждан без исключения.

"Даже когда другие страны открыли свои границы для вакцинированных американцев, администрация Байдена запрещала въезд в Америку без уважительных причин. Однако поездки по уважительным причинам в страну и из страны продолжались беспрепятственно", – пишет издание.

Отмечается, что въезд в страну граждан США, а также владельцев "зеленых карт" будет осуществляться по ранее установленным правилам.

Издание сообщает, что США признают все разрешенные для использования Всемирной организацией здравоохранения вакцины, включая российские и китайские, даже если они не прошли проверку в Соединенных Штатах.