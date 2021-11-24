Для въезда в США от всех иностранцев потребуют обязательную вакцинацию – СМИ

"Администрация Байдена потребует с 22 января, чтобы все иностранцы, въезжающие в США по уважительным причинам, были полностью вакцинированы", – говорится в сообщении.
Ограничения будут касаться всех иностранных граждан без исключения.
"Даже когда другие страны открыли свои границы для вакцинированных американцев, администрация Байдена запрещала въезд в Америку без уважительных причин. Однако поездки по уважительным причинам в страну и из страны продолжались беспрепятственно", – пишет издание.
Отмечается, что въезд в страну граждан США, а также владельцев "зеленых карт" будет осуществляться по ранее установленным правилам.
Издание сообщает, что США признают все разрешенные для использования Всемирной организацией здравоохранения вакцины, включая российские и китайские, даже если они не прошли проверку в Соединенных Штатах.
В сентябре президент США Джо Байден представил план по расширению вакцинации от коронавирусной инфекции. В стране ввели обязательную вакцинацию для чиновников, медицинских работников, учителей, работающих в школах федерального подчинения. Вакцинация в США обязательна также для военнослужащих.
По данным Университета Джона Хопкинса, в США выявили почти 48 млн случаев COVID-19, 774 тыс. человек умерли. Страна находится на первом месте по распространению коронавирусной инфекции в мире.
Для применения в США разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%). Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson (эффективность от 66% до 72%).
Всего Всемирная организация здравоохранения одобрила восемь вакцин от коронавируса: Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna, два варианта препарата от AstraZeneca (Astrazeneca-SK Bio и Covishield), Covaxin и две китайские Sinopharm и Sinovac Biotech. Российская вакцина "Спутник V" не одобрена ВОЗ.