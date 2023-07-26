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Допуск россиян на олимпиаду ускорит мир в Украине – МИД Венгрии

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Олимпиада несет "настоящую миротворческую миссию", заявил Сийярто
Олимпиада несет "настоящую миротворческую миссию", заявил Сийярто
Фото: Szijjártó Péter / Facebook

Участие россиян в Олимпиаде 2024 могло бы помочь в достижении мира в Украине. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 25 июля написал в Facebook после встречи с вице-президентом Международного олимпийского комитета Сэр Мианом в Японии.

По его словам, ограничения не дают развиваться сильным спортсменам и не имеют политического эффекта.

"От бойкота проигрывают спортсмены, которые упорно тренируются всю свою жизнь и не имеют ничего общего с политическими решениями. Олимпиада должна быть не о политике, а о спорте и спортсменах, Олимпиада несет настоящую миротворческую миссию", – написал он.

Сийярто напомнил, что в 1984 году из-за коммунистического бойкота Олимпиады в Лос-Анджелесе венгерская сборная не смогла принять в ней участие, и многие из тех спортсменов уже не смогли принять участие в Олимпиаде.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid0hXq7y6MgZgawwGjThEhdyRgkqRhAez6x8JtMUzpBtnMUx8nYqosiihZPEktQ9Yv7l

Сийярто, а также премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно делали заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, Орбан говорил, что Украина "никогда не выиграет войну", что Россию как ядерную страну "нельзя загонять в угол", что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой" и так далее.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 13 июня писал в Facebook, что президент страны-агрессора России Владимир Путин и Сийярто используют похожие пророссийские нарративы. Украинский дипломат назвал происходящее "танго на костях".

Контекст:

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.

Теги: Россия, спорт, Венгрия, Олимпиада, война России против Украины, Петер Сийярто
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