Допуск россиян на олимпиаду ускорит мир в Украине – МИД Венгрии

По его словам, ограничения не дают развиваться сильным спортсменам и не имеют политического эффекта.

"От бойкота проигрывают спортсмены, которые упорно тренируются всю свою жизнь и не имеют ничего общего с политическими решениями. Олимпиада должна быть не о политике, а о спорте и спортсменах, Олимпиада несет настоящую миротворческую миссию", – написал он.

Сийярто напомнил, что в 1984 году из-за коммунистического бойкота Олимпиады в Лос-Анджелесе венгерская сборная не смогла принять в ней участие, и многие из тех спортсменов уже не смогли принять участие в Олимпиаде.

Сийярто, а также премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно делали заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, Орбан говорил, что Украина "никогда не выиграет войну", что Россию как ядерную страну "нельзя загонять в угол", что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой" и так далее.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 13 июня писал в Facebook, что президент страны-агрессора России Владимир Путин и Сийярто используют похожие пророссийские нарративы. Украинский дипломат назвал происходящее "танго на костях".