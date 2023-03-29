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Дроны ВСУ над Кремлем, Путин применит ядерное оружие, арест Шойгу и Герасимова, кто сменит Путина. Интервью Гордона с Соловьем. Видео

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Соловей во время интервью описал отношение российской элиты к войне
Соловей во время интервью описал отношение российской элиты к войне
Фото: valery.solovei / Instagram

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с российским политическим аналитиком, доктором исторических наук, профессором Валерием Соловьем.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Соловей говорил о: 

  • разговоре российского продюсера Иосифа Пригожина с российским миллиардером, экс-сенатором Фархадом Ахмедовым и настроениях российской элиты;
  • ордере Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина и слухах, что такие ордеры будут выданы на арест министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова;
  • рисках применения Путиным ядерного оружия;
  • контрнаступлении украинской армии;
  • Китае и вероятности того, что он предоставит России оружие;
  • двойниках Путина и о его здоровье;
  • отношении россиян к войне с Украиной;
  • распаде России. 

"Появление украинских дронов над Кремлем символически важнее, чем над военными объектами. Тем более что над военными объектами они как раз как будь здоров появляются", – сказал во время интервью Соловей. 

Соловей родился в 1960 году в Украине – в городе Счастье Луганской области. После школы переехал в Москву, где окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Учился в аспирантуре Института истории СССР Академии наук СССР (сейчас – Институт российской истории РАН). В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2005-м – докторскую.

В разные годы работал в Российской академии наук, в "Горбачев-Фонде", был колумнистом в газетах и ведущим на телевидении.

11 лет проработал в Московском государственном институте международных отношений, где возглавлял кафедру связей с общественностью. В 2019 году покинул вуз "по политическим причинам". "В частности, меня обвиняли в том, что я веду подрывную деятельность, занимаюсь антигосударственной пропагандой и подрываю политическую стабильность", – сказал Соловей "Русской службе BBC" после увольнения. 

В сентябре 2020 года он объявил о начале политической карьеры

Соловей – автор и соавтор семи книг и более 70 научных статей о российской истории и политике. Последняя книга – "Революtion! Основы революционной борьбы в современную эпоху" – вышла в 2016 году. Политолог часто появляется в качестве комментатора в российских СМИ.

Некоторые аналитики обвиняют Соловья в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он эти подозрения отвергает. 

В Украине Соловей внесен в базу сайта "Миротворец" за "манипулирование общественно значимой информацией" и "отрицание российской агрессии". 

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Китай, ядерное оружие, Сергей Шойгу, Валерий Соловей, война России против Украины, Валерий Герасимов, Иосиф Пригожин, Международный уголовный суд, контрнаступление
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