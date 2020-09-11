Экс-главу президентского пула Лукашенко арестовали за участие в протестах

Суд Фрунзенского района Минска дал 15 суток административного ареста Дмитрию Семченко, бывшему главе президентского пула действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, за участие в акции протеста 16 августа.

Семченко: Я там был, но у меня не было транспарантов, я не выкрикивал лозунгов. На тот момент я был журналистом государственного телеканала ОНТ Фото: Любовь Касперович / TUT.BY

Вечером 10 сентября в доме Дмитрия Семченко, бывшего главы президентского пула действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, провели обыски, после которых его задержали и доставили в изолятор в переулке Окрестина. Об этом TUT.BY рассказала жена журналиста Юлия.

Сегодня суд Фрунзенского района Минска дал Семченко 15 суток административного ареста, его осудили по ч. 1 ст. 23.34 Кодекса Беларуси об админправонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Согласно протоколу, Семченко 16 августа с 14.30 до 15.10 принимал "активное участие в митинге без соответствующего разрешения Мингорисполкома, выкрикивал лозунги" в районе проспекта Победителей, 21. Журналист во время заседания суда сказал, что был там, но в митинге не участвовал.

"В то время я был начальником президентского пула, с журналистским удостоверением. Я был там, чтобы пообщаться с людьми, выяснить их мнение. Общался с теми, кто за действующую власть и против нее. Мне нужно было понять, что чувствует общество – от первоисточника. Я там был, но у меня не было транспарантов, я не выкрикивал лозунгов. На тот момент я был журналистом государственного телеканала ОНТ. В тот момент я был начальником президентского пула. Я сам решал, идти туда или нет. Мне нужно было составить собственное впечатление, что там происходит", – сообщил он.

Семченко уточнил, что 16 августа его не задерживали. Журналист давал показания по видеосвязи.

13 августа стало известно, что Семченко увольняется из ОНТ, где работал с 2009 года. По данным TUT.BY, уход был связан с осуждением насилия, которое применялось к протестующим в первые дни после выборов президента.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.