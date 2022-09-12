ЕС хочет оградить СМИ от вмешательства государства

В ЕС хотят ввести новые правила, чтобы защитить журналистику от государственного влияния и слежки Фото: EPA

Отмечается, что на европейские СМИ могут распространяться новые правила, направленные на защиту журналистики от государственного влияния и слежки.

Согласно законопроекту медиаорганизации должны будут заявить, кто ими владеет прямо или косвенно, и указать, кто их акционеры. Отмечается, что это является важным для читателей и зрителей, чтобы выявлять и понимать потенциальные конфликты интересов, чтобы они "могли прийти к обоснованным мнениям". Это необходимое условие для "активного участия в демократии".

В документе также говорится, что в некоторых странах ЕС отсутствуют национальные правила для защиты журналистов от слежки и СМИ - от государственного контроля. Новые правила могут дать юристам по всей Европе гораздо более сильный арсенал для привлечения к ответственности правительств ЕС, что отвечает требованиям свободы прессы и ассоциаций журналистов.

Кроме этого, новый закон предоставит новые инструменты для борьбы со слежкой правительств ЕС за журналистами.