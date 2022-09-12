ЕС хочет оградить СМИ от вмешательства государства

Отмечается, что на европейские СМИ могут распространяться новые правила, направленные на защиту журналистики от государственного влияния и слежки.
Согласно законопроекту медиаорганизации должны будут заявить, кто ими владеет прямо или косвенно, и указать, кто их акционеры. Отмечается, что это является важным для читателей и зрителей, чтобы выявлять и понимать потенциальные конфликты интересов, чтобы они "могли прийти к обоснованным мнениям". Это необходимое условие для "активного участия в демократии".
В документе также говорится, что в некоторых странах ЕС отсутствуют национальные правила для защиты журналистов от слежки и СМИ - от государственного контроля. Новые правила могут дать юристам по всей Европе гораздо более сильный арсенал для привлечения к ответственности правительств ЕС, что отвечает требованиям свободы прессы и ассоциаций журналистов.
Кроме этого, новый закон предоставит новые инструменты для борьбы со слежкой правительств ЕС за журналистами.
Законопроект, пишет Politico, является ответом Европейской комиссии на угрозы свободе СМИ в Европе. Например, активизировали усилия по контролю над СМИ Венгрия и Польша.
Комиссия подала на Венгрию в Высший суд ЕС по обвинению в нарушении законов о свободе СМИ и правах ЛГБТК+. Стране придется столкнуться с судьями из-за закона против ЛГБТК+, который направлен на то, чтобы запретить детям и подросткам доступ к контенту и рекламе, посвященной проблемам ЛГБТК+.
Также разгорелся скандал в Греции, когда выяснилось, что телефоны журналистов прослушивались Национальной разведывательной службой страны.
Парламент Польши принял в 2021 году законопроект о СМИ, который вызвал шквал обвинений в адрес властей в попытках контролировать независимые медиа. 27 декабря 2021 года президент Польши Анджей Дуда наложил вето на изменения в закон о вещании.