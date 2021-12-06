ЕС на год продлил санкции за нарушения прав человека, в списке – граждане России

Санкции продлены до 8 декабря 2022 года. Отмечается, что из списка до сих пор никого не исключали, кроме одного умершего, и в перечне на данный момент 14 физических и четыре юридических лица.

В сообщении говорится, что решение о продлении санкций подтверждает обязательство ЕС осуждать злоупотребления в области прав человека, где бы они ни происходили.