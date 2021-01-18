ЕС планирует вакцинировать 70% своих граждан к лету – СМИ

Европейская комиссия планирует согласовать с государствами-членами к концу этого месяца протокол для сертификатов вакцинации, которые заменят требования к путешествующим иметь тест на коронавирус и отправляться на карантин после пересечения границы, сообщает агентство Bloomberg.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса Фото: EPA

Европейский союз ставит себе за цель вакцинировать от коронавируса не менее 70% населения к лету этого года. Об этом говорится в проекте последних рекомендаций по реагированию на пандемию, который должны опубликовать 19 января, сообщает Bloomberg.

Европейская комиссия также планирует согласовать с государствами-членами к концу этого месяца протокол для сертификатов вакцинации, которые будут использовать в системах здравоохранения по всему ЕС и которые могут согласовать со Всемирной организацией здравоохранения для их признания по всему миру.

Такие сертификаты могут заменить обязательный карантин и требование иметь тест на коронавирус при путешествии.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинируют людей препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину одобрил регулятор ЕС.