Если дело об авиакатастрофе в Иране зайдет в тупик, Украина обратится в международный арбитраж – Енин

В Международный суд ООН по делу об авиакатастрофе в Иране самолета МАУ Украина может обратиться вместе с Канадой, Великобританией, Швецией и Афганистаном, отметил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

Украина может обратиться в международный арбитраж по делу о крушении в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 17 мая.

Он отметил, что один из треков, который касается авиакатастрофы, – переговоры относительно объективного и беспристрастного расследования, о гарантии неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина.

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности в Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", – сказал Енин.

По словам дипломата, есть также трек технического расследования.

"Есть соответствующий орган в системе государственного управления Украины, ответственный за техническое расследование. Представители этого органа несколько раз были в Иране, участвовали в определенных предыдущих этапах этого расследования. Оно движется, пока не столь быстро, как хотелось бы. В частности, в этой плоскости лежит считывание и расшифровка так называемых черных ящиков", – объяснил замглавы МИД.

Он рассказал, что "в мире на сегодняшний день существует буквально несколько государств, которые имеют соответствующее программное обеспечение и соответствующую экспертизу".

"Более того, мы уже отработали соответствующую технологическую возможность проведения указанной экспертизы на территории Франции. Теперь мы рассчитываем, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства и будет сотрудничать с другими странами, граждане которых пострадали во время катастрофы", – подчеркнул Енин.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке.

14 апреля 2020 года Radio Farda (иранская служба "Радио Свобода") сообщило, что Иран предлагает Украине признать "человеческую ошибку" как причину крушения самолета МАУ и отказаться от дальнейших судебных разбирательств в обмен на выплату компенсаций семьям погибших. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань категорически отверг возможность заключения соглашения с правительством Ирана об отказе от судебного преследования.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.