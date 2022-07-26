Если Путин увидит, что может давлением на ЕС добиваться исключений из санкций, он только усилит давление – депутат Европарламента

Юкнявичене предупреждает, что исключения из санкций лишь усилят шантаж и давление РФ Фото: Rasa Jukneviciene / Facebook

"Пакеты санкций Европейского союза принимаются единогласно, это компромисс, на который соглашаются все государства – члены ЕС, и они [санкции] обсуждаются за закрытыми дверями. В Кремле знают это и никогда не перестают использовать чувствительность и зависимость отдельных стран для угроз и шантажа, чтобы разрушить единство Евросоюза", – заявила политик.

Она подчеркнула, что нельзя поддаваться такому шантажу.

"Очевидно, если Путин увидит, что может оказать давление на Европейский союз или на отдельных его членов, чтобы добиться исключений из санкций, то он только усилит давление", – считает Юкнявичене.