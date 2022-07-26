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Если Путин увидит, что может давлением на ЕС добиваться исключений из санкций, он только усилит давление – депутат Европарламента

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Юкнявичене предупреждает, что исключения из санкций лишь усилят шантаж и давление РФ
Юкнявичене предупреждает, что исключения из санкций лишь усилят шантаж и давление РФ
Фото: Rasa Jukneviciene / Facebook

Президент РФ Владимир Путин не перестает использовать угрозы и шантаж, чтобы разрушить единство Евросоюза и добиться ослабления санкций, обратила внимание депутат Европейского парламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене. Об этом она сказала 25 июля в комментарии Guildhall.

"Пакеты санкций Европейского союза принимаются единогласно, это компромисс, на который соглашаются все государства – члены ЕС, и они [санкции] обсуждаются за закрытыми дверями. В Кремле знают это и никогда не перестают использовать чувствительность и зависимость отдельных стран для угроз и шантажа, чтобы разрушить единство Евросоюза", – заявила политик.

Она подчеркнула, что нельзя поддаваться такому шантажу.

"Очевидно, если Путин увидит, что может оказать давление на Европейский союз или на отдельных его членов, чтобы добиться исключений из санкций, то он только усилит давление", – считает Юкнявичене.

Контекст:

21 июля страны Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России из-за ее военной агрессии против Украины. Он включает частичное эмбарго на золото, а также "расширяет запрет на экспорт из РФ товаров, которые могут способствовать ее военному и технологическому совершенствованию или развитию ее сектора обороны и безопасности, тем самым усиливая контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий ", – сообщили в Совете ЕС.

Украина выражала желание, чтобы в этом пакете были эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По данным СМИ, в седьмом пакете санкций страны Евросоюза вывели из-под санкций запрет на поставки в Российскую Федерацию ряда некоторых товаров и услуг, которые необходимы для авиационной сферы.

До этого, в начале июля, Канада согласилась отправить в Германию отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток". Президент Владимир Зеленский назвал это решение недопустимым исключением из санкций.

Теги: Владимир Путин, санкции, Европарламент, Европейский союз, Евросоюз, Раса Юкнявичене, ЕС
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