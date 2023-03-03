Евросоюз передаст Украине до лета 5700 солнечных панелей для поддержания разрушенной инфраструктуры – фон дер Ляйен

По ее словам, это первая партия подобного оборудования, дальше помощи будет больше.

"Я пообещала работать с Украиной по возобновляемым источникам энергии, важным для ее энергетической безопасности. Сейчас представляем: первая партия из 5700 солнечных панелей скоро будет отправлена. Они будут обеспечивать электричеством украинские школы, больницы и пожарные части. Я убеждена, что другие будут вдохновлены этим первым шагом, чтобы Украина могла рассчитывать на чистую электроэнергию, произведенную дома", – сказала глава Еврокомиссии.

По данным сайта Еврокомиссии, солнечными фотоэлектрическими панелями от Enel мощностью 350 Вт покроют до 11 400 м² крыш общественных зданий в Украине. Поставка должна состояться к лету 2023 года.