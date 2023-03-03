Евросоюз передаст Украине до лета 5700 солнечных панелей для поддержания разрушенной инфраструктуры – фон дер Ляйен

По ее словам, это первая партия подобного оборудования, дальше помощи будет больше.
"Я пообещала работать с Украиной по возобновляемым источникам энергии, важным для ее энергетической безопасности. Сейчас представляем: первая партия из 5700 солнечных панелей скоро будет отправлена. Они будут обеспечивать электричеством украинские школы, больницы и пожарные части. Я убеждена, что другие будут вдохновлены этим первым шагом, чтобы Украина могла рассчитывать на чистую электроэнергию, произведенную дома", – сказала глава Еврокомиссии.
По данным сайта Еврокомиссии, солнечными фотоэлектрическими панелями от Enel мощностью 350 Вт покроют до 11 400 м² крыш общественных зданий в Украине. Поставка должна состояться к лету 2023 года.
I promised to work with Ukraine on renewable energy sources, important for its energy security.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2023
Now we deliver: a first batch of 5 700 solar panels will be sent to Ukraine soon.
Thank you @KadriSimson for working with industry on this - I am confident more donations will come. pic.twitter.com/Q1GBkOiDxo
С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов.
Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.