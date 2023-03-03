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Евросоюз передаст Украине до лета 5700 солнечных панелей для поддержания разрушенной инфраструктуры – фон дер Ляйен

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Панели будут работать на крышах общественных зданий
Панели будут работать на крышах общественных зданий
Фото: energyconnects.com

Евросоюз подготовил для отправки в Украину почти 6 тыс. солнечных панелей, переданных итальянским производителем Enel. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила 3 марта в Twitter.

По ее словам, это первая партия подобного оборудования, дальше помощи будет больше.

"Я пообещала работать с Украиной по возобновляемым источникам энергии, важным для ее энергетической безопасности. Сейчас представляем: первая партия из 5700 солнечных панелей скоро будет отправлена. Они будут обеспечивать электричеством украинские школы, больницы и пожарные части. Я убеждена, что другие будут вдохновлены этим первым шагом, чтобы Украина могла рассчитывать на чистую электроэнергию, произведенную дома", – сказала глава Еврокомиссии.

По данным сайта Еврокомиссии, солнечными фотоэлектрическими панелями от Enel мощностью 350 Вт покроют до 11 400 м² крыш общественных зданий в Украине. Поставка должна состояться к лету 2023 года.

Контекст:

С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: энергетика, Европейская комиссия, солнечные батареи, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз, инфраструктура, энергобезопасность
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