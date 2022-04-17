Финны отправили "тракторные войска" в направлении России после видео с ракетными комплексами возле их границы

В ролике оператор показал дорожный знак, на котором можно видеть расстояние до Петербурга и до пограничного пункта пропуска "Ваалимаа" Скриншот: InformNapalm / Telegram

Видео практически копирует фрагмент, снятый якобы случайным свидетелем на Карельском перешейке в начале недели, как по трассе в направлении Хельсинки едут две береговые ракетные системы "Бастион".

Ролик начали распространять с допущениями, что Россия якобы стягивает технику к границам Финляндии из-за ее намерения начать процедуру вступления в НАТО. Вместе с тем, эксперты считают, что видео является постановкой, цель которой – запугать власти страны и отказаться от вступления в Альянс.

В видеоответе сняли колонну из пяти тракторов, которые едут в направлении Санкт-Петербурга. Оператор в конце так же берет в кадр и приближает дорожный знак, на котором можно видеть расстояние до Петербурга и до пограничного пункта пропуска "Ваалимаа".

InformNapalm считает, что в ролике финнов фигурируют именно тракторы как отсылка к случаям из Украины, когда украинские селяне и фермеры забирали российскую технику тракторами.