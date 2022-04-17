Финны отправили "тракторные войска" в направлении России после видео с ракетными комплексами возле их границы

Видео практически копирует фрагмент, снятый якобы случайным свидетелем на Карельском перешейке в начале недели, как по трассе в направлении Хельсинки едут две береговые ракетные системы "Бастион".
Ролик начали распространять с допущениями, что Россия якобы стягивает технику к границам Финляндии из-за ее намерения начать процедуру вступления в НАТО. Вместе с тем, эксперты считают, что видео является постановкой, цель которой – запугать власти страны и отказаться от вступления в Альянс.
В видеоответе сняли колонну из пяти тракторов, которые едут в направлении Санкт-Петербурга. Оператор в конце так же берет в кадр и приближает дорожный знак, на котором можно видеть расстояние до Петербурга и до пограничного пункта пропуска "Ваалимаа".
InformNapalm считает, что в ролике финнов фигурируют именно тракторы как отсылка к случаям из Украины, когда украинские селяне и фермеры забирали российскую технику тракторами.
В Финляндии возможное вступление в НАТО начали обсуждать на фоне нападения России на Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО. "Если одна сторона – а одной стороной мы считаем НАТО – будет сильнее другой, особенно с точки зрения ядерных вооружений, то это будет считаться угрозой для всей архитектуры безопасности и будет заставлять нас принять дополнительные меры", – заявил 8 апреля в интервью Sky News пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Издание The Times 11 апреля написало, что США ожидают, что Финляндия в июне 2022 года подаст заявку на вступление в НАТО, а вслед за ней такой шаг сделает и Швеция.