СМИ написали о перемещении Россией ракетных комплексов у границы с Финляндией. В Пентагоне подтверждений не нашли

Daily Mail опубликовало видео, на котором якобы два российских береговых ракетных комплекса "Бастион" движутся по дороге на российской стороне границы, ведущей в Хельсинки.

На видео можно увидеть дорожный знак, указывающий на Хельсинки.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 12 апреля заявил, что министерство обороны США не получило никаких подтверждений информации об отправке российской военной техники к границе с Финляндией, пишет Reuters.

Петтери Каянмаа из Шведского университета обороны сказал Yle, что это видео является пропагандой, созданной для того, чтобы запугать Финляндию, которая недавно начала активно обсуждать вопрос о вступлении в НАТО.

Контекст:

В Финляндии возможное вступление в НАТО начали обсуждать на фоне нападения России на Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО. "Если одна сторона – а одной стороной мы считаем НАТО – будет сильнее другой, особенно с точки зрения ядерных вооружений, то это будет считаться угрозой для всей архитектуры безопасности и будет заставлять нас принять дополнительные меры", – заявил 8 апреля в интервью Sky News пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Издание The Times 11 апреля написало, что США ожидают, что Финляндия в июне 2022 года подаст заявку на вступление в НАТО, а вслед за ней такой шаг сделает и Швеция.