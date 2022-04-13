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СМИ написали о перемещении Россией ракетных комплексов у границы с Финляндией. В Пентагоне подтверждений не нашли

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Daily Mail опубликовало видео, на котором якобы два ракетных комплекса "Бастион" движутся по дороге, ведущей в Хельсинки
Daily Mail опубликовало видео, на котором якобы два ракетных комплекса "Бастион" движутся по дороге, ведущей в Хельсинки
Фото: wikipedia.org

12 апреля британское издание Daily Mail написало, что на Карельском перешейке, у границы России с Финляндией, заметили перемещение военной техники. В то же время в Пентагоне говорят, что не нашли подтверждений этой информации.

Daily Mail опубликовало видео, на котором якобы два российских береговых ракетных комплекса "Бастион" движутся по дороге на российской стороне границы, ведущей в Хельсинки.

На видео можно увидеть дорожный знак, указывающий на Хельсинки.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 12 апреля заявил, что министерство обороны США не получило никаких подтверждений информации об отправке российской военной техники к границе с Финляндией, пишет Reuters.

Петтери Каянмаа из Шведского университета обороны сказал Yle, что это видео является пропагандой, созданной для того, чтобы запугать Финляндию, которая недавно начала активно обсуждать вопрос о вступлении в НАТО.

Контекст:

В Финляндии возможное вступление в НАТО начали обсуждать на фоне нападения России на Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО. "Если одна сторона – а одной стороной мы считаем НАТО – будет сильнее другой, особенно с точки зрения ядерных вооружений, то это будет считаться угрозой для всей архитектуры безопасности и будет заставлять нас принять дополнительные меры", – заявил 8 апреля в интервью Sky News пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Издание The Times 11 апреля написало, что США ожидают, что Финляндия в июне 2022 года подаст заявку на вступление в НАТО, а вслед за ней такой шаг сделает и Швеция. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, НАТО, Пентагон, пропаганда, Финляндия, Джон Кирби, ракетный комплекс
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