Фонд национального благосостояния РФ будет исчерпан до конца 2023 года – прогноз Киевской школы экономики

В феврале 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 820 млрд руб., а за первые два месяца года общая сумма составила 2,6 трлн руб. (88% от запланированного дефицита на весь год), отмечают в KSE.

В феврале 2023 года доходы российского бюджета от экспорта энергоресурсов были заметно выше, чем в январе, однако Россия все еще отстает как от средних показателей доходов за 2021–2022 годы, так и от собственных бюджетных планов. Кроме того, бюджетные расходы Кремля остаются чрезвычайно высокими из-за продолжающейся войны в Украине.

Нефтегазовые доходы РФ в январе и феврале 2023 года были на 46% ниже, чем в 2022 году, другие доходы – на 10%. При этом расходы федерального бюджета остаются на 51% выше уровня января и февраля 2022 года. Кремль объявил, что изменит базовую налоговую цену на нефть. По прогнозам KSE, это позволит привлечь около 600 млрд руб., что существенно не изменит ситуацию.

В течение четвертого квартала 2022 года российские власти активно использовали средства из Фонда национального благосостояния, в результате чего его объем сократился на 1,4 трлн руб. Если темпы использования средств из него сохранятся и в дальнейшем, ликвидная часть фонда будет практически исчерпана до конца этого года, говорят эксперты.

Из этих фактов KSE сделала вывод, что в 2023 году Российская Федерация столкнется с серьезными финансовыми проблемами.