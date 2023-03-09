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Фонд национального благосостояния РФ будет исчерпан до конца 2023 года – прогноз Киевской школы экономики

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Российской экономике прогнозируют серьезные проблемы
Российской экономике прогнозируют серьезные проблемы
Фото: pixabay.com

Годовой дефицит бюджета РФ в 2023 году вырастет в три-четыре раза по сравнению с прошлым годом, а Фонд национального благосостояния будет исчерпан до конца 2023 года. Об этом говорится в прогнозе Киевской школы экономики (KSE), опубликованном 8 марта.

В феврале 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 820 млрд руб., а за первые два месяца года общая сумма составила 2,6 трлн руб. (88% от запланированного дефицита на весь год), отмечают в KSE.

В феврале 2023 года доходы российского бюджета от экспорта энергоресурсов были заметно выше, чем в январе, однако Россия все еще отстает как от средних показателей доходов за 2021–2022 годы, так и от собственных бюджетных планов. Кроме того, бюджетные расходы Кремля остаются чрезвычайно высокими из-за продолжающейся войны в Украине.

Нефтегазовые доходы РФ в январе и феврале 2023 года были на 46% ниже, чем в 2022 году, другие доходы – на 10%. При этом расходы федерального бюджета остаются на 51% выше уровня января и февраля 2022 года. Кремль объявил, что изменит базовую налоговую цену на нефть. По прогнозам KSE, это позволит привлечь около 600 млрд руб., что существенно не изменит ситуацию.

В течение четвертого квартала 2022 года российские власти активно использовали средства из Фонда национального благосостояния, в результате чего его объем сократился на 1,4 трлн руб. Если темпы использования средств из него сохранятся и в дальнейшем, ликвидная часть фонда будет практически исчерпана до конца этого года, говорят эксперты.

Из этих фактов KSE сделала вывод, что в 2023 году Российская Федерация столкнется с серьезными финансовыми проблемами.

Контекст:

Журналисты Forbes подсчитали, что с начала вторжения в Украину РФ потратила на войну почти $115 млрд. Больше всего страна-агрессор потратила на зарплаты военным и компенсации семьям погибших и раненых солдат – почти $54 млрд. 

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину, на РФ было наложено около 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, экономика, дефицит, прогноз, убытки
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