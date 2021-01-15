Генеральную репетицию инаугурации Байдена перенесли из-за угроз безопасности – Politico

Генеральную репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которую запланировали на воскресенье, 17 января, отложили из-за проблем с безопасностью. Об этом сообщило издание Politico 14 января со ссылкой на два осведомленных источника.
После беспорядков в Вашингтоне на прошлой неделе сотрудники службы безопасности заблокировали комплекс Капитолия. Ожидается, что Национальная гвардия направит более 20 тыс. военнослужащих, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности, сообщило издание.
По данным собеседников Politico, генеральную репетицию перенесли на понедельник, 18 января. Команда Байдена отменила его поездку на поезде американской компании Amtrak из Уилмингтона в Вашингтон в этот день из-за повышенных требований безопасности.
Переходная команда администрации Байдена привлекла бывшего советника по внутренней безопасности в администрации 44-го президента США Барака Обамы Лизу Монако, чтобы она помогла обеспечить безопасность избранного президента в период инаугурации. Она будет работать с нынешними сотрудниками службы безопасности и правоохранительных органов, в том числе с Секретной службой США.
Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Главным конкурентом Байдена был действующий президент США Дональд Трамп.
7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов, несмотря на то, что заседание пришлось прервать из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа. Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.
Согласно результатам выборов, Байден одержал победу, но Трамп отказался признавать поражение. Он заявлял о фальсификациях и пытался оспорить результаты выборов в разных судах. После беспорядков в Вашингтоне Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.
Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января. Бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Обама планируют посетить инаугурацию Байдена вместе со своими женами.
Нынешний президент США Дональд Трамп сказал, что не примет участия в инаугурации Байдена, своего соперника на президентских выборах. Байден согласился с Трампом в том, что последнему не стоит присутствовать на инаугурации.
"Это одна из немногих вещей, в которых я и он когда-либо были согласны друг с другом. Это хорошо, что он не появится", – отреагировал избранный президент США.
На инаугурации не будет присутствовать и первая леди Меланья Трамп. По данным CNN, Трампы собираются покинуть Вашингтон 19 января, но эти планы могут измениться.
Украину на инаугурации Байдена официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.