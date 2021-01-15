Генеральную репетицию инаугурации Байдена перенесли из-за угроз безопасности – Politico

Сотрудники службы безопасности США заблокировали комплекс Капитолия после беспорядков в Вашингтоне, генеральную репетицию избранного президента США Джо Байдена перенесли на понедельник, 18 января, сообщили информированные собеседники американского издания Politico.

Генеральную репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которую запланировали на воскресенье, 17 января, отложили из-за проблем с безопасностью. Об этом сообщило издание Politico 14 января со ссылкой на два осведомленных источника.

После беспорядков в Вашингтоне на прошлой неделе сотрудники службы безопасности заблокировали комплекс Капитолия. Ожидается, что Национальная гвардия направит более 20 тыс. военнослужащих, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности, сообщило издание.

По данным собеседников Politico, генеральную репетицию перенесли на понедельник, 18 января. Команда Байдена отменила его поездку на поезде американской компании Amtrak из Уилмингтона в Вашингтон в этот день из-за повышенных требований безопасности.

Переходная команда администрации Байдена привлекла бывшего советника по внутренней безопасности в администрации 44-го президента США Барака Обамы Лизу Монако, чтобы она помогла обеспечить безопасность избранного президента в период инаугурации. Она будет работать с нынешними сотрудниками службы безопасности и правоохранительных органов, в том числе с Секретной службой США.