Глава Госдумы РФ напомнил США, что Аляска когда-то была российской: Нам есть что возвращать

Спикер ГД РФ подчеркнул, что России всегда есть чем ответить на действия США. И когда в Америке начинают пытаться распоряжаться российскими ресурсами за границей, предупредил Володин, пусть прежде подумают, что "нам есть что тоже возвращать".
Володин добавил, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил провести на Аляске "референдум".
Володин ранее неоднократно предъявлял претензии Западу, называя заморозку активов России в рамках санкций "незаконной" и заявляя, в частности, что РФ вернет их себе "с процентами".
Подписание договора продажи Россией Аляски состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Территория площадью 1 млн 519 тыс. км² обошлась США в $7,2 млн золотом.
15 февраля 2022 года Госдума РФ под председательством Володина приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР", 22 февраля Госдума поддержала ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". После этого президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о полномасштабном вторжении России в Украину
Офис генпрокурора Украины 27 апреля сообщил о подозрении Володину и 418 депутатам, голосовавшим за признание "ДНР" и ЛНР". Их подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.
5 мая Володин в числе других высокопоставленных руководителей страны-оккупанта был вызван на допрос в ОГПУ.