Глава Госдумы РФ напомнил США, что Аляска когда-то была российской: Нам есть что возвращать

Спикер ГД РФ подчеркнул, что России всегда есть чем ответить на действия США. И когда в Америке начинают пытаться распоряжаться российскими ресурсами за границей, предупредил Володин, пусть прежде подумают, что "нам есть что тоже возвращать".

Володин добавил, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил провести на Аляске "референдум".

Володин ранее неоднократно предъявлял претензии Западу, называя заморозку активов России в рамках санкций "незаконной" и заявляя, в частности, что РФ вернет их себе "с процентами".

Подписание договора продажи Россией Аляски состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Территория площадью 1 млн 519 тыс. км² обошлась США в $7,2 млн золотом.