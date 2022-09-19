Глава МИД Австрии заявил, что Европа не должна поддаваться на "попытки шантажа" РФ по поводу газа

По его словам, Австрия готова ко всему, особенно в условиях надвигающейся нехватки поставок газа зимой. Он добавил, что зависимость страны от российского газа снижена с 80% до 50%.
Шалленберг заявил, что недавно президент РФ Владимир Путин провел "четкую связь" между поставками российского газа и санкциями.
"Это попытка шантажа. Как только вы поддадитесь шантажисту, он попытается снова", – сказал министр.
После вторжения РФ в Украину 24 февраля страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".
5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).