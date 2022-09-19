Глава МИД Австрии заявил, что Европа не должна поддаваться на "попытки шантажа" РФ по поводу газа

Шалленберг заявил, что зависимость Австрии от российского газа снижена с 80% до 50% Фото: EPA

По его словам, Австрия готова ко всему, особенно в условиях надвигающейся нехватки поставок газа зимой. Он добавил, что зависимость страны от российского газа снижена с 80% до 50%.

Шалленберг заявил, что недавно президент РФ Владимир Путин провел "четкую связь" между поставками российского газа и санкциями.

"Это попытка шантажа. Как только вы поддадитесь шантажисту, он попытается снова", – сказал министр.