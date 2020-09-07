МИД Британии вызвал посла России из-за отравления Навального

Министерство иностранных дел Великобритании 7 сентября вызвало посла России, чтобы выразить обеспокоенность отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом глава британского ведомства Доминик Рааб написал в Twitter.

"Сегодня Великобритания вызвала посла России, чтобы выразить глубокую обеспокоенность по поводу отравления Алексея Навального", – написал Рааб.

Глава МИД назвал абсолютно недопустимым применение запрещенного химического оружия в России.

"Россия должна провести полное, прозрачное расследование", – заявил министр.

В настоящее время послом России в Великобритании является дипломат Андрей Келин.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел 20 августа в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.