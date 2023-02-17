Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил, зачем летал в Минск

Сийярто сказал, что во время визита в Минск он "передал сообщение об объявлении о прекращении огня и начале мирных переговоров".
"Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не предпринимать воинственных шагов, шагов, которые могут привести к затягиванию войны во времени или, в зависимости от обстоятельств, ее географическое расширение", – подчеркнул он.
Сийярто также отрицает, что в Минске вел переговоры с россиянами.
"Я вижу, что в прессе есть определенная доля фантазии, и я вижу, что есть фанатизм относительно сайта Flightradar, и в принципе с этим нет проблем. Но я честный человек, если хочу вести переговоры с россиянами, я поеду в Москву... Ни я, ни кто-либо из членов моей делегации не вел переговоры ни с кем, кроме белорусских переговорщиков", – сказал он.
Власти Венгрии регулярно выступают с пророссийскими заявлениями в отношении Украины, блокируют санкции против РФ и критикуют Украину.
Например, премьер страны Виктор Орбан сказал в июле 2022-го, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство". А 14 октября Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину.
Немедленно сесть за стол переговоров призывал и президент РФ Владимир Путин. При этом он исключал, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
Украинский президент Владимир Зеленский в сентябре заявил, что в Украине "готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом" в Москве. 10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".