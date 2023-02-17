Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил, зачем летал в Минск

Сийярто сказал, что во время визита в Минск он "передал сообщение об объявлении о прекращении огня и начале мирных переговоров".

"Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не предпринимать воинственных шагов, шагов, которые могут привести к затягиванию войны во времени или, в зависимости от обстоятельств, ее географическое расширение", – подчеркнул он.

Сийярто также отрицает, что в Минске вел переговоры с россиянами.

"Я вижу, что в прессе есть определенная доля фантазии, и я вижу, что есть фанатизм относительно сайта Flightradar, и в принципе с этим нет проблем. Но я честный человек, если хочу вести переговоры с россиянами, я поеду в Москву... Ни я, ни кто-либо из членов моей делегации не вел переговоры ни с кем, кроме белорусских переговорщиков", – сказал он.