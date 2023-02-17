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Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил, зачем летал в Минск

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Сийярто отрицает, что в Минске вел переговоры с россиянами
Сийярто отрицает, что в Минске вел переговоры с россиянами
Фото: EPA

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что посетил Минск, чтобы призвать Беларусь не предпринимать шагов для продолжения войны или ее географического расширения. Об этом Сийярто заявил журналистам 17 февраля, пишет Magyar Hirlap.

Сийярто сказал, что во время визита в Минск он "передал сообщение об объявлении о прекращении огня и начале мирных переговоров".

"Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не предпринимать воинственных шагов, шагов, которые могут привести к затягиванию войны во времени или, в зависимости от обстоятельств, ее географическое расширение", – подчеркнул он.

Сийярто также отрицает, что в Минске вел переговоры с россиянами.

"Я вижу, что в прессе есть определенная доля фантазии, и я вижу, что есть фанатизм относительно сайта Flightradar, и в принципе с этим нет проблем. Но я честный человек, если хочу вести переговоры с россиянами, я поеду в Москву... Ни я, ни кто-либо из членов моей делегации не вел переговоры ни с кем, кроме белорусских переговорщиков", – сказал он.

Контекст:

Власти Венгрии регулярно выступают с пророссийскими заявлениями в отношении Украины, блокируют санкции против РФ и критикуют Украину.

Например, премьер страны Виктор Орбан сказал в июле 2022-го, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство". А 14 октября Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину

Немедленно сесть за стол переговоров призывал и президент РФ Владимир Путин. При этом он исключал, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

Украинский президент Владимир Зеленский в сентябре заявил, что в Украине "готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом" в Москве. 10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, война, Венгрия, война России против Украины, Петер Сийярто
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