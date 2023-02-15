Резников о визите Сийярто в Минск: Какая-то малышня вокруг Кремля пытается найти себе выгоду

По его словам, ему интересно, какого рода "мир" Сийярто искал в столице Беларуси.

"Такое впечатление, что когда растет антикремлевский альянс – а сегодня 54 страны были представлены за столом [переговоров в формате "Рамштайн"] – одновременно какая-то малышня вокруг Кремля пытается найти себе какую-то выгоду. К сожалению, но у них какой-то параллельный мир", – подчеркнул Резников.

13 февраля Сийярто прибыл в Минск, чтобы "говорить о мире" в Украине.

"Война в Украине становится все хуже, и из-за боевых действий гибнет все больше людей. Теперь нужно спасать жизни, и единственный способ сделать это – мир", – утверждает венгерский министр.