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Резников о визите Сийярто в Минск: Какая-то малышня вокруг Кремля пытается найти себе выгоду

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Сийярто посетил Минск 13 февраля
Сийярто посетил Минск 13 февраля
Фото: Szijjártó Péter / Facebook

Власти Венгрии живут в "параллельном мире". Об этом, комментируя визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Минск, в опубликованном 15 февраля интервью "Укринформу" заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, ему интересно, какого рода "мир" Сийярто искал в столице Беларуси.

"Такое впечатление, что когда растет антикремлевский альянс – а сегодня 54 страны были представлены за столом [переговоров в формате "Рамштайн"] – одновременно какая-то малышня вокруг Кремля пытается найти себе какую-то выгоду. К сожалению, но у них какой-то параллельный мир", – подчеркнул Резников.

13 февраля Сийярто прибыл в Минск, чтобы "говорить о мире" в Украине.

"Война в Украине становится все хуже, и из-за боевых действий гибнет все больше людей. Теперь нужно спасать жизни, и единственный способ сделать это – мир", – утверждает венгерский министр.

Контекст:

Власти Венгрии регулярно выступают с пророссийскими заявлениями в отношении Украины, блокируют санкции против РФ и критикуют Украину.

Например, премьер страны Виктор Орбан сказал в июле 2022-го, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство". А 14 октября Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину

Немедленно сесть за стол переговоров призывал и президент РФ Владимир Путин. При этом он исключал, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

Украинский президент Владимир Зеленский в сентябре заявил, что в Украине "готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом" в Москве. 10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Венгрия, Минск, переговоры, Алексей Резников, война России против Украины, Петер Сийярто
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